蘋果財報大好有助供應鏈！分析師：可留意這些半導體股

由於蘋果 (AAPL-US) 的上季財報優異，推升週三 (29 日) 股價上漲，圍繞蘋果週邊的大型供應商和其他半導體供應鏈也自然地雨露均霑。

在 1 月 28 日的蘋果財報電話會議中，蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 表示，在幾個發達和新興市場的獲利均出現「兩位數成長」。B. Riley 分析師 Craig Ellis 在週三 (29 日) 給客戶的報告中指出，這樣的結果對 Skyworks Solutions (SWKS-US) 而言是個「加分」；他給予 Skyworks「買進」評級，目標價 150 美元，較 Skyworks 28 日收盤價 119.79 美元上漲 25%。

Craig Ellis 也提到蘋果的其他主要晶片供應商，在 2018 年第 4 季，所有業者都經歷了巨大的回調，但蘋果之後帶頭衝鋒。半導體類股也表現優異，是標準普爾 500 指數漲幅的一倍，但遠遠落後於蘋果。

除了 Skyworks 之外，Ellis 還表示，蘋果的好消息對其他手機類股來說是個「好兆頭」，其中包括博通 (AVGO-US) 和 Qorvo (QRVO-US) 以及「記憶體製造商」如美光科技 (MU-US)、Lam Research (LRCX-US)、應用材料 (AMAT-US) 和 Ichor Holdings (ICHR-US)。