〈財報〉737 MAX停飛重創波音 Q4營收年減37% 創下20年來首次年度虧損 

週三 (29 日) 波音於美股盤前公布 Q4 財報，受到 737 MAX 客機停飛拖累，營收與獲利慘淡。波音 2019 年度淨虧損達 6.36 億美元，創下自 1997 年以來的首次年度虧損，全年交付量下滑近 90%。波音暢銷機型 737 MAX 在歷經兩起重大事故後，自去年 3 月份起全數停飛，重創本季度銷售額，至今仍維持停飛狀態。

週三 (29 日) 波音 (BA-US)上漲 1.72%，以每股 322.03 美元作收，由於波音公布與 737 MAX 停飛造成約 190 億美元的損失，低於分析師預期，抵銷首次年度虧損的利空消息，週三股價仍上漲。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收報入 179 億美元，年減 37%，2018 年同期為 283.4 億美元

EPS 報虧損 1.79 美元

淨虧損報 10.1 億美元

營運現金流報 - 22.20 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據:

核心 EPS 報虧損 2.33 美元，遜於市場預期的每股盈利 1.32 美元。

2019 全年度基於 GAAP 財報關鍵數據:

淨虧損報 6.36 億美元

營收報 766 億美元，年減 24%

EPS 報虧損 1.12 美元

營運現金流報 - 24 億美元

現金和有價證券投資總額報 100 億美元

2019 全年度基於 non-GAAP 財報關鍵數據:

核心 EPS 報虧損 3.47 美元

飛機交付量:

2019 年 Q4 波音商用飛機交付量為 79 架，其中有 45 架 787 機型，營收為 75 億美元，較去年同期的 238 架，年減 67%。

2019 全年波音商用飛機交付量達 380 架，去年同期為 806 架，年減 53%。

2019 年 Q4 波音 737 MAX 交付量交付 9 架，去年同期為 173 架，年減 94.8%。

2019 年全年波音 737 MAX 交付量達 127 架，去年同期為 580 架，年減 78.1%。

波音新任首席執行長 Dave Calhoun 週三表示，「我們還有許多工作要做，需努力專注於讓 737 MAX 復航，並恢復波音品牌的安全」。Calhoun 補充道，公司虧損消息令人胃痛，但幸運的是，公司強健的業務組合實力，為波音復甦的過程提供豐沛財務流動力。

值得注意的是，本季度公司積壓的商用飛機超過 5400 架，價值 3770 億美元；積壓的訂單總額為 4630 億美元，其中包含了淨訂單額 130 億美元。

737 MAX 也是波音 2019 年與前年相比交付量差異最大的機型。本季度 737 MAX 生產成本估計增加了 26 億美元，鑑於復航時間遙遙無期，波音於今年本月宣布暫時停產 737 MAX。

在 MAX 停飛之前，波音公司第四季度的銷售額為 283 億美元，每股獲利為 5.48 美元， 這 104 億美元的季度銷售差距，幾乎完全是由於 MAX 停飛造成的。

瑞銀 (UBS) 分析師 Myles Walton 表示：「我們認為波音第四季度是新任執行長 Calhoun 的清理季度」

波音股價在過去三個月下跌了約 9%，自去年兩起重大墜機意外以來，股價下滑 25%。