波音多空交錯的一天：FAA可能提前認證737 Max 但夢幻機將減產

美國聯邦航空局 (FAA) 主管告訴各航空公司，它可能會在今年年中之前取消波音 737 Max 的飛行禁令，這個時間表要比波音 (BA-US) 本週與客戶分享的時程要提早許多。這項消息讓波音股價上漲。

自去年 3 月以來，這型客機在 5 個月內兩次致命墜毀，總計導致航班上所有 346 人喪生，且該型客機遭全球下令停飛。

知情人士透露，FAA 局長 Steve Dickson 告訴各航空公司，如果沒有再發現新問題，它可能會在年中之前對該型客機進行重新認證。

除了與飛機失事有關的飛行控制軟體外，波音公司還發現了一些其他問題，包括線束間距問題和電腦監控軟體中偶現的短路。

FAA 在聲明中說：「雖然 FAA 繼續遵循一個徹底且經過深思熟慮的程序，但該機構對波音公司近幾週在落實關鍵目標方面的進展感到滿意。」「飛行安全無可取代，FAA 繼續與其他安全監管機構合作，以確保波音解決計型客機的所有已知問題。」

《路透》最早報導這項消息，推升波音股價收盤上漲 1.62% 至 323.05 美元，將本週的跌幅縮小至 0.3%。波音股價週二 (21 日) 大幅下跌，因該公司表示預計監管機構將在今年年中才會簽署飛機認證。

此外，《CNBC》引述波音官方聲明報導，波音正在考慮進一步減產 787 夢幻機 (Dreamliner) 。波音去年表示，將從 2020 年末開始的大約 2 年內，將這款寬體噴氣式客機的產量從每月 14 架減少到 12 架。

業內人士已經意識到，由於需求不足，787 夢幻機的產能有進一步降低的風險。

波音在聲明中說，它保持「嚴格的產能管理流程，同時考慮到許多風險和機遇。我們將繼續評估需求環境，並在將來進行適當調整。」