因應737 Max危機 傳波音已獲銀行團120億美元融資承諾

知情人士透露，波音 (BA-US) 已經從十幾家銀行獲得超過 120 億美元的融資承諾，以在 737 Max 遭令停飛近一年時間後能夠繼續支撐其資產負債表。

根據近日市場的推估，波音試圖獲得至少 100 億美元的貸款。但波音拒絕對此事置評。

737 Max 客機的兩次墜機事故合計造成 346 人喪生，全球航管單位下令停飛該型客機，成為波音 100 多年歷史來最大的危機之一，波及整個供應鏈和航空公司客戶。

知情人士透過的貸款規模，比原本期待的多出至少 20 億美元，顯示出放貸機構對波音的信任度。

波音公司將在週三 (29 日) 美股開盤前公布財報，屆時會詳細說明其融資策略。

知情人士說，這筆融資將是一項為期 2 年的延遲支取貸款 (delayed-draw loan)，波音可以不必立即使用全部貸款，其資金成本將比 Libor 利率高出 100 點。

該公司本月初暫停了 737 Max 機型的生產，因何時可以獲准復飛仍在未定之天。波音公司上週表示，預計監管機構不會在年中之前重新認證 737 Max，但聯邦航空管理局 (FAA) 局長最近告訴航空公司，該機構可能會在此之前批准復飛。

新任 CEO Dave Calhoun 上週告訴記者，該公司計劃在飛機復飛之前恢復 737 Max 的生產。