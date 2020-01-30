〈財報〉臉書Q4獲利、營收高於預期！但成本嚴重壓縮利潤 盤後挫逾7%

臉書 (FB-US) 公布第四季獲利營收均高於預期，但盤後股價卻重挫 7% 以上，係因該公司成本和費用上升，且營業利潤萎縮。

臉書 2019 全年成本和費用達 467.1 億美元，較 2018 年總額提高 51%，且營業利潤自去年的 45% 下降至 34%。

第四季財報關鍵數據 (GAAP) vs. 分析師預期

EPS： 2.56 美元 vs. 2.53 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

純益：73.49 億美元

營收：210.8 億美元 vs. 208.9 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利潤：42%

每日活躍用戶人數 (DAU)：16.6 億人 vs 16.5 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：25 億人 vs 25 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：8.52 美元 vs. 8.38 美元 (FactSet 調查的分析師預期)

全年財報關鍵數據 (GAAP)

營收：年增 27% 至 706.97 億美元

純益：年增 16% 至 184.85 億美元

EPS：年增 15% 至 6.43 美元

營業利益率報 34%

臉書第四季營收較去年同期成長近 24.7%，為連續第四季營收成長年率低於 30%。

臉書週三也宣布執行庫藏股 100 億美元的計畫。

臉書表示，旗下跨系列 app 每月活躍用戶超過 28.9 億人，較上一季的 28 億人又增加一些。(該數據用以衡量臉書全部用戶基礎，包含主要 app、IG、Messenger 和 WhatsApp)

在美國和加拿大，臉書用戶基礎人數自前一季的 1.89 億人增加至 1.9 億人；歐洲用戶自 2.88 億人增加至 2.94 億人。

電話會議上，臉書執行長祖克柏表示，臉書正為現在這「緊湊的一年」做好準備，包括 2020 年美國大選在內。他稱自己的目標是更好地傳達公司在眾多議題上的政策。

「我下個 10 年的目標不是被喜歡，而是被理解。因為為了要獲得信任，大眾必須知道我的立場。」

在過去的一年中，Facebook 一直在面對眾多監管挑戰，自 6 月發布天秤座數位貨幣計畫以來，一直努力抵抗全球立法者和監管機關，但也在過程中失去主要合作夥伴。

去年 7 月臉書同意支付 50 億美元罰金與 FTC 就劍橋分析公司濫用數據一案達成和解，但臉書財務長 David Wehner 表示，於協議仍在等待法庭批准，該公司尚未支付罰款。

祖克柏表示，「這需要時間，但在接下來的 10 年中，我希望我們在隱私方面樹立聲譽，而隱私的聲譽要和我們現下已樹立的良好、穩定服務聲譽一樣強勁。」

此外臉書過去一年還面臨 4 樁反壟斷調查。