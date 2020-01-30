賺鼠年紅包財  鎖定這4大族群15檔個股就對了！

文 / 林信富

台灣股市 2019 年伴隨著美股大漲而表現也相當亮眼，全年大漲 2269 點，漲幅約 24％，市值增加 7.4 兆元，以交易所統計開戶數 1053.6 萬換算，平均每位股民約賺 70 萬元。

但在指數大漲的背後，19 年產業強弱差異性卻也異常地大，舉例來說，台積電受惠 5G 時代來臨，加上十奈米以下的先進製程投產，19 年全年股價大漲 47％，股價、市值雙雙創下掛牌以來歷史新高。不過，昔日千元股王太陽能廠益通，由於去年 6 月至 11 月連續 6 個月營收掛蛋，根據櫃買中心規定，益通已在今年 1 月 13 日宣布中止買賣，正式下櫃。

由此可見，金鼠年應該以產業成長趨勢為主要投資脈絡，緊緊搭配觀察法人籌碼面，將是掌握過年紅包行情的關鍵，才不會賺了指數卻賠了價差。

去年台股創下近 30 年新高，台股龍頭台積電當然功不可沒，隨著 5G 時代來臨、台積電 10 奈米以下先進製程成為不可或缺的重要推手。去年 10 月的法說會上，台積電總裁魏哲家表示，決定擴大資本支出預算，預估達 140 至 150 億美元，較原本規畫的預算，全年上調幅度接近四成，也創下台積電歷史罕見的調升幅度。

半導體設備股業績爆發

受惠台積電、三星調高資本支出

在台積電與三星紛紛調高資本支出、衝刺先進製程下，半導體設備股迎來業績爆發性的成長。根據財政部統計處最新公布數據，19 年 12 月半導體設備進口金額來到 37.06 元，年增 158.6％。從台積電今年的發展來看，以廠建工程及半導體設備為主的台積電資本支出概念股，仍將持續有成長機會。

另一方面，由於 5G 帶動半導體業成長，半導體耗材矽晶圓也不會缺席。環球晶（6488）董事長徐秀蘭一九年底參加台積電供應鏈管理論壇，針對矽晶圓產業提出最新看法，認為客戶端需求已經在第四季有轉好跡象，預計矽晶圓產業將從今年上半年起轉為復甦，加上第三代半導體材料——碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）新應用將開始逐步發酵，預計矽晶圓產業在金鼠年將過個好年。

值得注意的是，環球晶在 16 年併購美國的矽晶圓製造商 SunEdison 之後，一躍成為全球半導體矽晶圓的前 3 大供應商，目前擁有「10 國 16 廠區」，全球市占率僅次於日本大廠信越與日本勝高。除此之外，根據櫃買中心「富櫃 50 指數」今年一月分季度審核結果，已經將中美晶（5483）納入成分股之一，未來有機會推動買盤增溫。

來源：《今周刊》 第 1205-1206 期

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