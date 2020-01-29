〈觀察〉三大趨勢掀起今年銀行業變革風暴 金融業上雲的機遇與挑戰

純網銀、開放銀行、金融上雲三大政策今 (2020) 年在台灣的實施，讓金融業迎向新的競合時代，也為給積極擁抱 AI 與雲端的金融業帶來了前所未有的機遇與挑戰。

隨著金管會發下三張純網銀執照，純網銀能否發揮鯰魚效應，促使傳統銀行加速金融創新，外界拭目以待，而傳統銀行為迎戰數位轉型挑戰，也積極希望導入開放銀行，要在百家爭鳴的金融圈動態成長。

其中，今年為純網銀元年，銀行業者認為，新加入者和競爭者，將使法令的開放速度將更加快，餅也會擴大得更快，對金融業是好事，未來銀行誰能掌握科技連動及創新能力，就能在這塊大餅持有的分量愈大。

純網銀也有其將面臨的挑戰，銀行業者指出，一般外界認為純網銀因為無實體分行，成本可能降低，因此可以在價格戰具備優勢，不過純網銀系統建置等成本也相當燒錢，初期為了吸引客戶，或許會用短期高利的方式搶客，但也因資金成本較高，加上現在銀行利差已經「低到見骨」，以房貸利率來說，放款利率低於 2%，其他放款利率也很難拉高利差，要在放款上殺價競爭很有難度，所以高利的期限，應該也不會太長；純網銀到底能端出什麼新奇的業務，將是最大挑戰與吸睛重點。

開放銀行部分，目前已推動第一階段為「公開資料查詢」，接下來，要推動的第二階段「消費者資訊查詢」與第三階段「交易面資訊」，其實才是開放銀行的重頭戲。

因為第一階段「公開資料查詢」，是以非交易面金融資訊為主，不涉及消費者個人資料，像是外幣匯率、信用卡產品、分行據點等資訊。

第二階段「消費者資訊查詢」中，將進一步開放產品申辦資訊與帳戶資訊，例如，帳戶開戶與附屬業務申請、信用卡及附屬業務申請、消費者個人資料查詢、消費者帳戶資訊等。而第三階段的「交易面資訊」，將提供消費者支付、交易功能，比如轉帳申請、信用卡點數兌換、貸款清償、帳單支付、扣帳授權等申請。

第二、第三階段，因涉及消費者個資，銀行與 TSP 的合作，考慮到一旦發生了嚴重外洩事件，有一套對應處理機制就相當重要，因此後續的自律規範，也會針對這部分訂定更細的規範，比如權利義務的產生、智慧財產權的歸屬，以及爭議解決程序與補救措施。

此外，趨勢科技認為，金融業者將自家 API 開放給第三方業者，可能為駭客帶來全新的潛在攻擊機會，尤其與行動支付相關的惡意軟體，對開放銀行與支付系統的攻擊將持續增加，在 API 漏洞下，可能遭隱私外洩的資安風險。除了自律規範細則，資安風險的考量，也將是金管會與財金公司在新的一年，針對開放銀行後續兩階段的開放最重要的功課

而因應 Bank 4.0 時代累積及使用巨量金融資訊與數據，尤其即將迎向純網銀、開放銀行的新里程碑，在在都將衍生龐大的資訊數據運算需求，因此應運而生的是金管會對於金融業上雲端的開放。

有鑑於雲端服務處理技術複雜，金融機構本身就有相關雲端服務的作業處理，除了可以自行直接委託雲端業者外，也可由受金融機構委託的第三人另行再委託雲端業者處理，以達到真正專業的需求。

金管會就金融業者雲端化的監管方式採取雙軌制，依照雲端作業委外的重大性與否，區分為「核准制」以及「備查制」。無論是具有重大性的委外作業，或是將作業委託境外業者，都必須採取事先申請核准制，除此之外則是採取事後備查制。

而委外作業是否具有重大性，必須綜合評估包括：該項雲端委外作業占總營收比例；對金融機構穩健營運潛在影響；如果發生資安問題，是否對金融機構本身、客戶或市場帶來影響；該委外作業成本佔比；以及委外作業失敗所需付出的成本比率等綜合評估。

對網路產業來說，「上雲端」並非什麼了不起的大事；但對高度成熟也同樣高度監管的金融業來說，它代表：台灣法規終於正式同意，讓銀行可把自家資料放上雲端，或放在境外公有雲服務上，例如：IBM、微軟或 Google 等。

雲端是透過網絡資源的整合，讓資訊的取得與分配更為便利，其中涵蓋了資訊處理能力、資訊內容甚至是實物的資源等等，範圍無所不包。從技術角度看，雲端運算包含了虛擬化、網絡計算、寬頻網路等架構與服務。而這些都改變了商業社會的傳統業務運作模式，帶動業務轉型，重塑產業發展。

雲端的使用為各行業帶來創新的業務模式，銀行業自然不可能置身事外，除了傳統經營方式的改變，就連客戶端，也勢必帶來創新的變革。例如銀行可以針對客戶的業務與財務活動，進而提供標準化的業務處理，亦可利用雲端實現跨行合作，甚至將業務延伸至當前無法服務的客戶與市場；在銀行外部方面，包括銀行同業間的合作與資源共享，都可利用雲端與其他銀行或特約商家進行資源整合；這些都是上雲端對金融業來說不可多得的好機遇，雲端化能加速金融科技的試驗和轉型。

但是當技術不斷迭代，金融業面臨的資安風險隨之提升，目前，金融業只有 7.3% 的 IT 預算用於上雲投資，在金管會開放上雲的遊戲規則已頒佈之後，許多金融機構多已摩拳擦掌邁向雲端服務新戰場。

然而，採用雲端運算的風險控管，第三方服務供應商管理機制、資料跨境傳輸相關安全控管、如何監督與查核等方式，確保第三方有效執行各項安全控管措施，及保障金融機構與消費者資訊權等，將是金融業把關資訊安全的重要挑戰。