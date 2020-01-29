〈觀察〉百貨業「精品」業種成長強 主顧客從貴婦向年輕客群延伸

國內多家連鎖百貨業者去年均繳出好成績，新光三越年營收衝上 807 億元，遠百 (2903-TW) 達 434 億元，均寫下新紀錄，遠東 SOGO 同樣繳出 460 億元的好成績，由於比較基期大，成長幅度均在 1-2% 左右；可注意到，各家業者異口同聲指出，「精品」是最大成長動能，觀察其原因在於客群擴增，從過去的高端貴婦客層和白領階級，延伸至年輕族群也成為購買主力。

遠東 SOGO 台北三大館位於台北市東區商圈，近年受東區沒落的影響，受到外界憂心衝擊業績表現，然而，除了忠孝館持續以美妝天后宮為定位，化妝品銷售穩健成長，復興館去年業績更衝 138 億元，優於原先的目標 133 億元。

關鍵在於，復興館國際精品四大天王 Hermes、Chanel、Louis Vuitton、Cartier 業績暴衝，合計創造 54 億元的營收，占全館營收比重高達近 40%；為了進一步拉升業績並導入新客，復興館預告，4 月將再迎來 GUCCI，屆時全球前 5 大精品都將在此匯集，成為唯一聚集精品五大天王的百貨店。

遠百旗下板橋大遠百去年營收首度衝破百億元，年增 3%，是繼台中大遠百後的遠百體系百億元成員，究其原因，在於附近的 30 歲左右家庭客群對精品需求高，推升去年整體精品業績成長 10%，在各業種中表現最強，板大計畫今年針對精品樓層持續擴大招商。

除台中新光三越一向是全台百貨單店店王，去年營收衝上 184.5 億元，新光三越台南西門店也來到 140 億元，拿下單店業績亞軍，不僅成為南台灣霸主，更打敗台中大遠百的 130 億元和北部多家百貨業者。

據了解，新光三越台南西門店去年營收成長幅度 4%，其中名品類均是 2 位數成長，主要是因 Hermes 穩居業績王，而 Louis Vuitton、GUCCI 和 LOEWE 成長幅度均超過 30%，合計帶動精品業績成長 10%，是成長最大業種。

新光三越台南西門店主管透露，Hermes 除了平日的來客，每辦一場秀業績至少上看 1000 萬元，由於此品牌一向處於缺貨狀況，甚至有不少北部消費者搭高鐵到店內購買；而在精品的熱銷下，也有效帶動頂級保養品成長。

百貨業內人士不諱言，國際一線精品包款動輒萬元起跳，有的款式甚至 10 多萬元起跳，過往主顧客為高端貴婦群和中高端白領階層，不過，近年隨著精品業者加強更潮更年輕化的設計，也吸引越來越多年輕客群，「常常櫃位內都是年輕人，有許多年輕客是以 6 期或 12 期分期付款購買」。

整體而言，隨著台灣網購市場持續蓬勃發展，已侵蝕百貨業銷售服飾、3C 家電甚至逐漸漫延至專櫃化妝品，精品業種明顯更具有不可取代性，隨著台商回流趨勢持續帶動高端消費成長，再加上年輕族群成為另一群主顧客，預料未來一年，仍將是各大百貨業者積極爭取導入的主力業種。

然而，如何吸引品牌進駐、如何與其他的百貨競爭者創造差異化，是各家業者要努力的課題。