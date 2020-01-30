【馮冠華專欄】留意下行屠牛風險

1 月 30 日推介 - 美團點評 （3690）

1）上日港股市況總結：恆指在鼠年第一個交易日受壓，指數以全日低位 27102 點開出，下跌約 848 點；之後跌幅曾收窄至 617 點，高見 27333 點。但午後市況又再轉弱，最終以 27161 點收盤，下跌 789 點。成交金額 1241 億。滬深股通南北向交易均關閉。50 隻藍籌全面下跌，跌幅由 0.67% 至 6.67%。



板塊方面，只有個別醫藥、在線教育及本地日用消費品相關股表現較好。做空方面，比率回升至 15.9%。牛熊證街貨最新比例為 62:38，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證在 28600-28699。牛證則下移至 26600-26699。恆指夜期報 27022 點，下跌 103 點，低水 139 點。港股 ADR 下跌 90 點，相當於恆指 27069 點。

簡評：考慮到近日疫情之發展，與及外圍股市在春節假期的表現，恆指昨天約 800 點的跌幅，可説是正常消費了。盤中跌幅曾一度收窄至約 600 點，主要是受股王騰訊（700）轉跌為升帶動。有消息指其旗下手遊《王者榮耀》在大年三十當日的流水約為破紀錄的 20 億元人民幣，按年增長約 50%；但股王最終亦要報跌收盤。



同樣地，盤中也見一些之前的強勢股曾倒升，如美團點評（3690）及舜宇光學（2382），但結局亦是下跌收場。能延續強勢的，在筆者的觀察名單中也不多，只有維達（3331）、京信通信（2342）及新東方在線（1797）而已。平安好醫生（1833）、阿里健康（241）、部分醫藥股及本港日用品相關股能逆市造好是容易理解的，較令筆者不明的是，宣佈大陸地區暫時停業的海底撈（6862）卻逆市上升約 5%！

滬深港通南下繼續關閉，但成交金額仍維持千億之上，裂口低開微彈再回軟，筆者覺得市場並沒有特別恐慌；畢竟從 1 月的高位計算，恆指在短短的約五個交易天已累跌約 2000 點或 6.8%。留意恆指在 SARS 期間也只是下跌約 9%，雖然今時今日的恆指成份股和當年大不同，但短綫超賣頗明顯，而且武漢肺炎暫時的死亡率比 SARS 低，所以估計昨天應有不少資金進場炒底。



從最新的確診和疑似個案數字看，未來一兩天的數字應還會繼續攀升，但筆者認為，只要沒有社區爆發（湖北除外），相信市場的擔心不會加劇。注意武漢封城是在 1 月 23 日，假設病毒潛伏期最長是 14 天，那麼未來的一週數字將尤為重要。

最近恆指的走勢呈梅花間竹，上週連續兩次大跌後，翌日均能回穏，且看今天會否重複這模式。昨天的指標中，做空比率和牛熊街貨均顯示恆指還有一定的下行風險，所以和昨天的建議一樣，進場應分注。推介方面，看到新聞說香港的外賣送餐公司 Deliveroo 在新春期間，營業額大升兩成，估計國內情況或會類同，美團點評吧！

2）歐盟委員會公布，5G 流動通訊網絡安全指引，並未列明限制中國電訊設備製造商華為參與。有關指引包括限制高風險設備供應商，參與關鍵及敏感的 5G 核心建設。華為對歐盟的決定表示歡迎，並稱基於事實、無偏見的 5G 安全保障方法有助歐洲建設更安全、更高速的 5G 網絡，他們在歐洲營運近 20 年，在網絡安全一直保持良好記錄。（信報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指曾上升逾百點，收市報升 12 點或 0.04%，標指則下跌 0.09% 而納指上升 0.06%。十年期債息在 1.58%，美滙指數在 98.05，紐約期油報 53.08 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、明報等）：歌禮製藥（1672）昨午出公告指，注意到有媒體發表關於公司的產品利托那韋（Ritonavir）及 ASC09 復方片（活性成分為 ASC09 和利托那韋）可用於武漢肺炎的報道，澄清三點。有關報道的結論乃根據中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果作出，而公司並未參與相關科研過程，亦未提供相關藥物供其研究。



其次，利托那韋（Ritonavir）及 ASC09 復方片均尚未獲得上市批文的產品。利托那韋為用於治療 HIV-1 型感染疾病的抗病毒蛋白酶抑制劑，而 ASC09 復方片為用於治療 HIV-1 型感染疾病的兩個抗病毒蛋白酶抑制劑組合。最後，公司已向國家藥品監督管理局及其藥品審評中心申請將利托那韋（Ritonavir）及 ASC09 復方片納入國家應急通道。在作出申請時，並不知曉上述中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果。目前亦未收到相關確認。

九毛九（9922）宣布，集團自 2020 年 1 月 26 日起已暫時停止其所有門店 (包括自營及特許經營門店) 營業。考慮到有關疫情的最新發展情況，董事會決定截至 2020 年 2 月 9 日 (包括該 日) 止繼續暫時停止其所有門店 (包括自營及特許經營門店) 營業。如開業時間需根據疫情發展情況及相關政府政策作出進一步延期，公司將於適當時候作出進一步公告。

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