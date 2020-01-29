〈上半年大事記〉台積衝刺3奈米、5G競標搶位置、史上最貴地上權 十大產業重點一次看

2020 年總統大選落幕，各項產業政策預料將延續執行，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 日前法說上修資本支出，3 奈米研發將加快腳步；電信業年度大事 5G 頻譜競標進入第二階段競價，恐再引爆搶「位置」大戰；此外，世貿三館設定地上權案招標，公告底價 266 億元創新高。《鉅亨網》盤點出國內上半年產業大事記，讓讀者一文看完快速掌握十大重點。

一、台積電將公布 3 奈米最新進度

台積電 7 奈米需求續強，今年營收占比將達 30%；6 奈米今年第 1 季進入風險試產，預計年底前量產；5 奈米今年上半年試產，產能拉升速度相當快，下半年將開始量產，將貢獻今年營收占比達 1 成；3 奈米目前研發進度順利，預計 4 月 29 日北美技術論壇公布最新進展。

二、聯發科 5G 終端產品陸續問世

手機晶片設計大廠聯發科 (2454-TW) 至今年止，一共發表 2 款 5G 晶片，包括旗艦級天璣 1000、平價款天璣 800 系列，相關產品皆會在上半年問世，同時，市場也關注，聯發科對於 5G 手機的滲透率以及自身市占率、毛利率預估，預計會在 2 月 7 日法說釋出更明確的訊息。

聯發科先前估計，今年全球 5G 手機數量約 1.4 億支，其中，中國就有 1 億支，不過，在天璣 1000 發表時，已表示目前市場預估量較之前樂觀，惟詳細量能仍須觀察，同時預計聯發科在 5G 晶片的市占率，不會低於 4G。

三、上海 SEMICON 台設備廠搶訂單

中國半導體展 (SEMICON China) 將在 3 月 18 日至 20 日於上海舉辦，今年以「跨界全球，心芯相聯」為主題，聚焦全球半導體產業格局，預計有超過 1000 家廠商參加，可望吸引逾 5 萬人次參與，台設備廠家登 (3680-TW)、帆宣 (6196-TW)、致茂 (2360-TW) 等皆為參展廠商，可望獲得更多訂單。

展望今年，全球大廠台積電、三星、美光等皆有擴產計畫，加上中國半導體自主化趨勢不變，晶圓模組、高階封裝、光罩等設備需求看增，台廠可望搶食擴產商機，搭上設備出貨列車，為今年營運挹注動能。

四、5G 頻譜二波競標銀彈大戰

台灣原定規劃 2020 年上半年邁入 5G 商業化，從去年 12 月中旬展開競價，NCC 預期在今年 1 月完成釋照，不過，光是第一階段競標就陷入激戰，五大電信業者紛紛祭出銀彈，爭搶黃金頻段，導致標金創下天價，合計達 1380.81 億元。

接下來，2 月 21 日將再進入 5G 第二階段的「位置」競價，以決定得標業者的頻率位置，若業者間未達成共識，提出的位置有重疊的話，將在當日下午進行競標，採一回合制，提出最高標金者得標。

不過，中華電董事長謝繼茂日前表示，開台時程不受影響，已做好準備，預估在 6、7 月；台灣大則表示，預期在拿到頻譜執照後 6 個月內開台商轉；遠傳總經理井琪則強調，5G 開台不能搶快，大約在 6-9 月。

五、MWC 2 月底登場 聚焦 5G 應用

全球年度盛事世界通訊大會 (MWC) 2 月 24 日至 27 日即將在西班牙巴塞隆納登場，除了眾家手機大廠將端出最新產品，預料 5G 相關應用、人工智慧、物聯網、創新科技及 AR/VR 等題材將是本屆焦點。

相較去年國內五大電信盛大參與，今年檔期適逢 5G 頻譜競標大事，僅有中華電、遠傳參展，中華電表示，本屆將由執行副總林國豐帶隊，不過展出內容保密到家；遠傳則由事業部高層率隊參展，展覽項目為新經濟、大人物等相關應用；亞太電及台灣之星今年雙雙派出總經理黃南仁、賴弦五前往參加 MWC。

此外，宏達電（2498-TW）去年在 MWC 展出多款頂級 VR 及 5G 應用體驗，今年仍由董事長王雪紅帶隊，新任執行長 Yves Maitre 也將一同出征。

六、平價版 iPhone 將現身 台系鏈營運樂

蘋果預計將於 3 月推出平價版的 iPhone，雖然目前名稱傳出可能是 iPhone SE2 或是 iPhone 9，但無論名稱為何，市場預估上半年推出的平價版 iPhone，可望帶來新一波的換機潮，預估今年出貨量可達 3000 萬支，也將帶旺台積電、鴻海、和碩、玉晶光等蘋概供應鏈營運。

七、台北電腦展 6 月登場 各大廠新品齊發

第 40 屆台北國際電腦展 (COMPUTEX) 將在 6 月 2 日至 6 月 6 日登場，為期 5 天，除了國際大廠英特爾、輝達、超微、高通、微軟等大廠外，包含聯發科、佳世達、華碩、宏碁、廣達、微星等都將發表筆電、伺服器新品，並將產品聚焦在穿戴裝置、智慧家庭、智慧交通與健康科技等的解決方案上。

而今年台北國際電腦展預期將延續去年五大主題，分別為人工智慧與物聯網 (AI & IoT)、5G、區塊鏈 (Blockchain)、創新與新創 (Innovations & Startups)、電競與延展實境 (Gaming & XR) 上，去年也吸引來自 171 國、逾 4 萬名國際買主，預期今年人數將再提升。

八、雙率政策持穩 年底連 18 凍機率高

中央銀行上半年理監事會議將於 3 月第三或第四個星期四及 6 月第三或第四個星期四舉行，匯銀人士預料，未來雙率政策將貫徹現行的「穩定」基調。在利率政策方面，目前貼放利率已連 14 凍，今年底前可望維持不變、利率連 18 凍機率高；匯率政策則是原則上由市場供需決定，在偶發性或季節性因素，導致匯市有失序疑慮時，央行進場調節。

九、商辦市場熱 聚焦二大指標投資案

國產署史上最貴地上權案來了！「世貿三館設定地上權案」是北市信義區最後一塊精華素地，基地面積達 4856 坪，市值估超過 500 億元，國產署 1 月 20 日正式公告招標，權利金底價 266 億 3703 萬餘元，預料將吸引許多旅宿、金融、壽險等業者出手競標，國產署定於 3 月 30 日開標。

位於松山機場南側的「國泰營區設定地上權案」也將捲土重來，基地面積約 2982 坪，經軍方與北市府完成容積調派，並進行都市計畫變更後，基地容積率將可翻倍上看 400%，更具活化價值，預計第 2 季公告招標，市值約 150 億元。

十、中鋼盤價新制 Q2 可望改開月盤

中鋼 (2002-TW) 為協助客戶快速因應市場變化，計畫與國際市場接軌開月盤，預計最快第二季，中鋼就可望推出月盤制度，不過，由於中鋼產品廣泛，不是各項目都適合每月報價，可能後續還會再進行調整。