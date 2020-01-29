〈鼠年產業景氣前瞻〉武漢肺炎+新疆禽流感疫情連環爆 台生技廠受惠

中國武漢爆發肺炎後，已出現數個死亡案例，疫情持續擴大下，中國新疆又傳出高致病性禽流感疫情，台相關生技廠營運受惠，包括醫材廠泰博 (4736-TW)、明基醫 (4116-TW)、還有禽流感疫情發燒，疫苗廠康友 - KY (6452-TW) 也將明顯受惠。

另外防疫概念股還包括熱映 (3373-TW)，不織布廠康那香 (9919-TW)、南六 (6504-TW)；清潔用品廠中化生 (1762-TW)；通路商杏一 (4175-TW)、大樹 (6469-TW)、優盛 (4121-TW)。

中國武漢疫情持續升溫，截至農曆年前，中國死亡人數已攀升至 4 人、確診病例超過 200 人，亞洲多國也陸續傳出感染個案，疫情蔓延下，防疫概念股持續發燒。

泰博主要銷售血糖機、試片、耳溫槍等，海外營收比重達 95%，雖然過去與中國廠商合作並非順利，但仍未放棄市場，此外，泰博產線良率逐步回升，加上接獲新客戶訂單，法人看好，今年全年營收可望年增 15%，每股純益挑戰 10 元。

佳世達 (2353-TW) 旗下子公司明基醫共有三大事業體分別為醫療設備、服務及耗材，其中看好醫用耗材及醫療服務成長空間，明基醫已與中國組裝廠合作，將加速拓展中國市場，此外，佳世達也喊出，2022 年醫療與解決方案要占整體集團營收 5 成。

南六去年下半年成立清村生醫科技中心，產品以醫材為主，如醫療敷片等，也是未來南六的主要發展重點，另南六印度廠預計第 3 季底、第 4 初投產，產能上看 7200 公噸、約可貢獻年營收 10 億元，法人看好，南六產能增加後，今年營收可望創新高。

中化生除製藥事業，旗下子公司也研發一系列清潔用品，包括口腔保健用品、清潔抗菌產品及代理日本清潔用品，法人表示，子公司銷售持續穩定加上陸續代理新產品，今年營運可望優於去年。

除武漢肺炎外，媒體報導，中國新疆也發生野生天鵝 H5N6 亞型高致病性禽流感疫情，另外，台灣台中一處土雞場日前也確診出 H5 亞型高病原性禽流感，共撲殺 2400 隻土雞、銷毀近 1600 公斤飼料，台疫苗廠將緊跟受惠。

康友董事長黃文烈就曾表示，中國政府祭限抗令、環保及嚴審 GMP 藥證等 3 大政策下，小廠陸續退出市場，讓大廠提升市占率、整體營運穩定，此外，康友近期拓展東南亞市場有成，旗下印尼子公司帝斯，獨家授權禽流感疫苗給亞洲最大畜牧集團泰國正大集團，及取得菲律賓 3 張輸液藥證且開始銷售，隨著禽流感疫情擴大，營運也將吞補丸。