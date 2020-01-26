〈潛力股〉浩鑫調整接單策略、擴大結盟 轉型逐步發酵

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 去年起跨入汽車智造、醫療器材領域，加上 4-5 年前啟動轉型，從傳統代工廠轉變為 IOT 營運商，法人預期，浩鑫營運策略效益逐步發酵，去年營運將轉虧為盈，今年也將優於去年，毛利率可望維持 25%。

浩鑫從傳統筆電品牌廠轉型，經過 4-5 年時間，營運體質改變，未來本業、獲利成果不同以往，產品組合也將往健康水準發展，以營收比重來看，準系統仍將占 5 成，筆電代工則將從現階段近 5 成降至 2 成，另外則將新增毛利較高的 KIOSK 電子看板、轉投資暄達醫療，則各占 15%。

浩鑫未來傳統代工產品將以高獲利、高毛利等高階機種接單為主，降低低價機種比重，雖然整體營收將下滑，但可望維持穩定獲利表現，也將擴大深耕台灣市場推廣自有品牌，另外，也將發展長照、醫療方面發展，與仁寶 (2324-TW) 合作，承接嘉義縣市、雲林縣、澎湖縣專案，並將服務拓展到花蓮縣。

去年 5 月、11 月浩鑫也分別投資魯茲 (Lutz)、暄達醫學，宣告跨入汽車智造、醫療器材領域，其中持股約 70% 股權的暄達，擁有氣墊床、負壓器等多項專利，也在美國、歐盟取得醫療認證，預期第 1 季將拿到日本醫療認證，將有助營運成長，今年也預計將持股提升至 100%。

跨域結盟外，浩鑫去年也陸續推出 KIOSK、Panel PC、BOX PC 等產品，打入歐洲、美國等市場，應用於遊樂場、醫療載具和零售商中，預期將成為今年營運動能之一，營收比重可望逐步提升；人臉辨識則仍以台灣市場為主，營收占比不高。

浩鑫去年合併營收 31.79 億元，年減 24.39%，獲利方面，去年前 3 季稅後虧損 906.7 萬元，但相較前年虧損逐步收斂，每股仍虧 0.03 元，但法人預估，浩鑫去年全年可望由虧轉盈。