〈潛力股〉正崴今年營收續強 成本優化獲利同步戰新高

正崴 (2392-TW) 今年受惠 AirPods 系列充電盒零組件、電動滑板車等出貨動能延續、5G 用的 400G 傳輸線束模組新品放量帶動下，法人估，全年營收將維持雙位數成長，突破千億元、加上生產成本持續優化，獲利也可望同步創高，每股純益上看 5 元。

正崴 5G 的 400G 高速傳輸模組出貨，本來原定在去年就要出給美系客戶，但因為產品設計及認證，延至今年放量；TWS 充電盒零組件也受惠美系客戶產品熱銷，拉貨動能可望延續至上半年；電動滑板車也受惠在歐美地區熱銷，除了既有客戶外，也會有新客戶及新應用。

以正崴去年 3 大業務業務營收占比來看，電子零組件 41%、系統組裝 46%、品牌通路 5%，預計今年占比相近；毛利率方面，電子零組件約 10-13%、系統組裝約 8-12%、通路約 7-10%。

而在成本優化上，正崴近年也積極導入自動化機械手臂、模組 4.0 等，今年旺季人力需求 3.0 萬名，較去年同期 4.8-4.9 萬人減少約 2 成，效益逐漸顯現，依照正崴規劃，預計到 2021 年，人力需求將降至 2.5 萬人。

正崴去年營收 979 億元，年增 11.4%，法人估，全年每股純益上看 4 元，展望今年，營收則可望年增 11-13%，突破千億元上看 1100 億元，在新品出貨以及生產成本優化下，每股純益估達 5 元。