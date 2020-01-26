〈潛力股〉東奧需求發酵 南寶今年營收可望再寫新猷

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 去年在鞋用膠與衛材用膠雙引擎推升下，單季營收持續改寫新猷，全年營收也同創高，法人看好，南寶去年全年可望賺超過一個股本，EPS 有機會創近 3 年新高；今年隨著東奧需求持續發酵，大客戶展望樂觀，加上鞋用膠與衛材用膠估將延續去年強勁動能，今年營收有機會再改寫新猷。

受惠 2020 年東奧需求提前發酵，球鞋廠商提早佈局，推升南寶去年鞋用膠出貨動能增溫，加上衛材用膠需求力道強勁，雙引擎點火下，營運逐季增溫，第 3 季營收再改寫第 2 季歷史新高紀錄，第 4 季也延續第 3 季動能，再寫單季營收新猷，全年營收也同創新高。

獲利表現方面，南寶受惠產品組合改善，加上原物料價格壓力趨緩，去年毛利率穩定走揚，第 2 季雙率雙創上市以來新高，前 3 季稅後純益 8.92 億元，年增 68.9%，每股純益 7.4 元，法人估去年全年有機會賺超過一個股本，EPS 可望創近 3 年來新高。

展望今年，南寶受惠東奧需求可望持續發酵，加上品牌鞋用膠市場需求每年穩定增加，一線品牌運動鞋大廠更看好今年營收將維持雙位數成長動能，且一線品牌運動鞋大廠中，超過 9 成都是南寶客戶，在大客戶展望樂觀下，南寶今年營收可望持續成長，挑戰再寫新猷。

南寶去年前 3 季鞋材營收佔比 43%、特殊黏著劑 30%、建築及其他 17%、塗料 10%。南寶看好，今年鞋用黏著劑與尿布膠等衛材用膠，將延續去年強勁成長動能，且產品價格預期將持穩。

除既有鞋用黏著劑與特殊黏著劑業務，南寶近年也切入紡織膠領域，應用於防潑水、涼感衣等機能性相關服裝，市場成長潛力大，且由於比較基期低，今年紡織膠營收年增率可望突破雙位數。

南寶去年第 4 季合併營收 45.29 億元，季增 0.89%，年增 6.17%，再改寫單季營收新猷；2019 年受惠鞋用膠出貨動能強勁，營收達 171.18 億元，年增 6.84%，創新高。