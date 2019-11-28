達運光電布局緬甸、柬埔寨 明年東南亞營收可望成長1成

達運光電 (8045-TE) 近年瞄準智慧城市商機，將擴大布局緬甸、柬埔寨等東南亞市場，達運光電 IoT 事業中心副總經理戴家維表示，將透過與當地電信業者合作模式，打入當地政府智慧安防市場，明年整體東南亞市場營收可望年增 1 成以上。

戴家維表示，達運光電在越南、菲律賓、泰國、印尼等地皆有設立子公司，將擴大布局緬甸、柬埔寨市場，與當地電信業者合作，提供光纖設備、智慧安防解決方案，雖然今年受客戶專案遞延影響，估東南亞市場僅成長 3-5%，但仍樂觀看待明年智慧城市、智慧安防需求，估營收將年增 10% 以上。

戴家維進一步指出，達運從 2007 年開始進入東南亞市場，但由於當地環境、文化、語言不同，經過 4-5 年耕耘後，2012 年才開始有所成果，目前東南亞市場占整體營收約 3-5 成，其次則為美國電信光纖市場。

電視光纖設備方面，戴家維指出，主要以美國市場為主，目前在美國市占排名第 3，但由於前兩大 HFC 網路傳輸設備商，近期皆傳出欲出售相關事業單位，因此預期明年也有機會進一步擴大在美市占。

展望未來，戴家維指出，達運光電將著重發展智慧城市，看好物聯網將帶動影像辨識、智慧監控需求提升，未來將擴大既有客戶、也會朝多元客戶發展，降低單一客戶訂單變動的影響。

達運光電 10 月合併營收達 9975 萬元，月增 23.04%、年減 9.32%，累計前 10 月合併營收為 9.63 億元，年減 8.25%。