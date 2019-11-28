突破框架的台積電選股心法

這個禮拜，台積電 (2330-TW) 的市值首度超前了南韓三星，台積電擊敗三星，最關鍵的是什麼？我們首先看一下財報，台積電第三季營收 2930.45 億元，年增率 12.6％，毛利 47.6％，年增率 0.2 個百分點，純益 1010.7 億元，年成長 13.5％，由此可以看到，台積電在第三季的純益大於營收的成長幅度，第三季的每股盈餘 EPS 達 3.9 元，年增率增 13.4％。

但是我們去看台積電今年前三季的財報，營收 7527.48 億元，年成長小增 1.5％，毛利 44.3％，大減 4.3 個百分點，純益 2292.29 億元，年增率下跌 8.7％，每股盈餘 EPS 達 8.84 元，比去年同期減少 8.8％。

從前三季的台積電表現，事實上不如去年同期，但台積電股價今年大漲超過 40％，並且成功帶動台股。

萬寶週刊蔡明彰分析師說，觀察台積電成功的關鍵不是在財報，而在於奈米戰，誰的先進製程領先、誰的良率比較高，獲得客戶的信任，訂單就源源不絕，今年一直談台積電，始終圍繞 7 奈米的先進製程，相對三星的 7 奈米良率只有 30％，格羅方德去年宣布不進行 7 奈米的製程，聯電 (2303-TW) 甚至去年連 12 奈米以下的製程都不開發。

看去年 7 奈米去年占台積電營收比 8％，今年第三季占 25％，今年第四季更達到 33％，今年平均 26％，相較去年只有 8％，今年成長到 26％，關鍵在這裡，台積電股價不是看前三季的財報，事實上，只有營收成長，其他毛利、純益都衰退，重點在於第三季、第四季七奈米的比重，這才是關鍵。

從台積電相對台股大盤的績效來看，2018 年台積電 - 1.7％，比大盤跌 8.6％，雖然台積電抗跌，但也沒有太偉大的績效，2019 年第一季、第二季，台積電漲 8.9％、跌 2.4％，都比大盤的 9.4％、0.8％還要差，但是，等到了第三季台積電 7 奈米比重拉高，股價大漲 11％，比大盤的 0.9％，大幅領先，第四季則是台積電大漲 14.1％，也比大盤漲 7％超前。

所以得到結論，必須先進製程超過二成、二成五，台積電才會大漲，觀察 2020 年中，台積電的 5 奈米會量產，預計明年第一季會提前量產，初期每月 5 萬片，之後慢慢增加到 7 萬片，但 5 萬片只占營收 5％以下，也就是 2020 年雖然有先進製程，但只佔 5％，股價恐怕會落入修正，台積電雖然現在有高點，到了明年第一季，股價可能會回頭修正。

萬寶週刊蔡明彰分析師說，一般來說人看到績效很好，看台積電概念股，但要突破框架，過去 20、16、28 奈米，當時無塵室、廠務工程、機電配置很好，但是現在今年都講 7 奈米，必須搭配極紫外光 (EUV)， 所以要突破框架的選股心法，像是國內的家登(3680-TW) 是 EUV 光照殼，今年股價大漲 3.8 倍，擊敗一、二十檔台積電概念股，展望 2020 年，台積電推進到 5 奈米，非常需要石刻、研磨，且需要特定的化學溶液，溶液有毒，分布會影響製程效果，所以相關公司在 2020 年會大放異彩，至於哪些相關公司？未來都會在我的粉絲專頁陸續提供標的！投資人均可以隨時掌握到。所以投資人要有新的看法，過去講台積電績效多好，而現在靠 7 奈米或是未來 5 奈米，選出來的台積電概念股，不要像過去框架，不要只選基礎設備股。

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