IDC：2020年全球智慧型手機出貨量可望反轉 5G手機將占14%

全球智慧型手機市場在歷經連續三年的萎縮後，由於中國推動 5G 的態度相當積極，預估 2020 年的全球智慧型手機出貨量將年增 1.5% 至 14 億支，5G 智慧型手機在全球手機的出貨占比也可望一口氣推升到 14% 水準。

根據美國 IDC 於週二 (26 日) 所公布的報告，這三年來全球智慧型手機的出貨量不見成長，但由於中國市場積極推動 5G 的緣故，明 (2020) 年 5G 手機的全球出貨量可望衝高至 1.9 億支，占全球全年智慧型手機出貨量的 14%。遠高於當 (2010) 年 4G 手機在推出第一年的全球出貨量占比 1.3%。

各世代手機出貨量預測 (圖片：翻攝自 IDC 官網)

IDC 全球行動裝置追蹤計畫副總裁 Ryan Reith 表示「有鑑於近來中國市場的成長表現，還有智慧型手機供應鏈及 OEM 廠商的積極動作，讓我們對 5G 預測作出上修」，「無庸置疑的，中國將成為 5G 市場的領頭羊，而其他如美國、韓國、英國，以及加拿大等國，也都有望推升 2020 年的成長」。

Ryan Reith 也提到了關鍵因素還是取決於價格，當然也包括了硬體及業者所提供的服務內容。而他也認為 5G 手機的價格將會快速滑落，這也將有助於 5G 市場的成長表現。

加上智慧型手機銷量已連續三年下滑，這也造成 5G 手機沒有拉抬價格的空間。此外，也由於 4G LTE 的通訊速度已可滿足大多數人的需求，若 5G 手機的價格過高，也會讓用戶升級的意願大減。

另外，觀察各家廠商的 5G 產品在 CES 與 MWC 大量曝光，預估安卓陣營將能壓低手機的製造成本。而蘋果 (AAPL-US)iPhone，也可望在 2020 年 9 月推出 5G 產品，不過重點還是取決於價格還有實用性。