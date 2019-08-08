三星：貿易戰可能會影響智慧型手機業務

三星手機部門負責人於週三 (8 日) 表示，日本的出口限制不會影響他們即將推出的智慧型手機的發布，但仍對如果限制延長可能對它們造成的潛在影響提出警告。

三星 IT 和手機部門負責人 Dongjin Koh 表達了對美國和中國之間不斷升級的貿易戰以及最近日本對韓國更加嚴格的出口管制等不確定性的擔憂。

本週稍早時，日本頒布了一項修訂法案，將韓國從可信賴貿易夥伴的「白名單」中刪除，該法案將於 8 月 28 日生效，是繼 7 月 4 日對晶片和顯示器中使用的三種原料實施出口管制後再一次針對韓國的貿易手段。

「針對日本的白名單決策，我們已準備了三到四個月的智慧型手機的零件庫存，因此它並不會影響 Galaxy Note 10 和 Galaxy Fold 的推出」Koh 在在紐約舉行的發表會活動後與記者會面時說道。

「然而當考慮到第四層供應商時，很難預測三到四個月後會發生什麼事情。如果貿易緊張情勢繼續延長，將不可避免對我們的業務產生影響」Koh 說。

Galaxy Note 10 將於 8 月 23 日上市銷售，三星首款可折疊的設備 Galaxy Fold 也將於下月在特定市場上市。

三星已在 4 月發布之前準備了大約 100 萬台可折疊設備

「Galaxy Fold 將於今年在包括韓國在內的 20 個國家發售」Koh 表示，但沒有詳細說明具體的發布日期。

民眾普遍預期 Galaxy Fold 將於下個月在歐洲最大的科技展，即於柏林舉行的國際藝術展 (IFA) 期間與其他品牌的新手機同時展出。

其較小的競爭對手 LG 電子公司計劃在 IFA 期間推出其最新具加強型雙螢幕的旗艦智慧型手機。

中國競爭對手華為也準備在 9 月以更高的價格發布 Mate X，也更加劇市場的競爭。