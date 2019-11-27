〈分析〉合併中國小型銀行 真的可以化解金融風險嗎？

中國有 3000 間以上，資產規模少於 1 千億人民幣的小型銀行，長久以來，這些小型銀行飽受壞帳問題所困，並且對於中國金融市場的穩健發展，造成嚴重威脅。

中國的銀行體系，依照銀行規模的不同，主要分為大型的國有銀行、中型商業銀行、以及分散在中國各省的，小型市銀行及農村金融機構。根據中國銀行保險監督管理委員會統計，小型銀行的資產規模，佔了中國全體銀行資產的 27%，且由於這些小型銀行，與許多大型金融機構關係密切，因此，小型銀行的興衰，對於中國金融體系所造成的影響，將不容小覷。

中國小型銀行資產規模佔比約為 27% (圖：Bloomberg)

一般而言，銀行仰賴吸引存款，作為較穩定的資金來源，但是，由於存款人偏向將存款存放於大型銀行，因此導致中國為數眾多的小型銀行，必須透過其他融資管道，如：發行債券、或是向其他大型銀行借款，以因應所需要的資金。

也就是說，小型銀行的生存，與中國金融體系的穩健發展環環相扣，因此，當小型銀行因為壞債問題，而導致營運風險增高時，政府有必要出手救援，以解決突發的金融風險。

舉例而言，今年 5 月時，由於位在內蒙自治區的包商銀行發生財務危機，中國政府宣佈由建設銀行接管包商銀行，而在 7 月時，錦州銀行亦因為資金流動出現風險，宣佈由工商銀行進行戰略性投資。在包商銀行和錦州銀行紛紛被接管之後，在 8 月時，位於山東省的恒豐銀行，由於不良貸款率持續飆升，亦傳出流動性危機，並宣佈由山東省政府接管。

隨著中國經濟成長趨緩，使債務人的還款能力受到衝擊，造成中國壞帳規模越來越大，導致許多金融機構陷入危機。

根據 S&P 全球分析師表示，中國有問題的金融機構，佔了整體銀行總資產的 4%，而瑞銀全球分析師 Jason Bedford 亦預估，中國的銀行至少需要再增資人民幣 2.4 兆，才可以將核心資本適足率維持在 12.5% 的水準。

中國壞帳規模 (圖：Bloomberg)

由於中國小型銀行接二連三傳出流動性危機，使得中國政府必須正視小型銀行對於金融市場所造成的風險，於今年 11 月開始，政府考慮採取一連串的措施，以進一步強化小型銀行的體質及資本結構。

其中的一項政策，便是鼓勵小型銀行進行重組及合併，中國政府表示，合併體質較弱的銀行，可強化銀行的資本補充能力，並增加流動性。另外，亦可以使金融監管機關的監督更加容易，並改善這些銀行的公司治理品質。

將有問題的小型銀行合併，就理論上而言，雖然可以降低中國金融市場風險，但是，實際上的操作卻相當不容易。因為這些小型銀行，通常位於中國較為偏遠的地區，因此，中國金融監管機構，對於合併的過程將不易監督。

除此之外，當小型銀行透過合併擴大規模，將有可能使這些銀行成為「大到不能倒 (too big to fail)」的金融機構，導致未來在發生流動性危機時，將造成政府更棘手的問題。

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