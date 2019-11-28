三星、LG跟進不玩？LCD產能下降 轉單中國

根據韓媒報導，市調公司 DSCC 表示，隨著 2020 年韓國 LCD 生產力進一步下滑，韓國電視製造商的 LCD 面板供應鏈將有很大轉變，如三星 VD 事業部、LG 均將提高中國面板的訂單數量。

市場調研機構 IHS Markit 出具的最新報告顯示，無論大尺寸還是中小尺寸 LCD 面板，中國面板廠商的市場比重直逼日韓企業，與此同時，新產能的釋放也在進一步拉低面板價格，激烈的競爭已讓不少面板企業陷入虧損，各企業紛紛減產或轉型，甚至退出 LCD 市場。

(資料來源: 群智諮詢)2018 年 11 月～2019 年 10 月 LCD 面板主流尺吋價格跌幅

面對中國面板廠商的強大攻勢，三星和 LG Display 都在積極調整、重整旗下 LCD 業務。三星目前已大幅降低 7 代和 8.5 代 LCD 面板的生產量，LG Display 近期也已停止第 7.5 代和 8.5 代 LCD 面板部分生產線。

目前全球 LCD 出貨量最高仍是三星，京東方緊追後，第三則是華星光電。不過隨著三星漸漸淡出不再具競爭力 LCD 產業，轉向 OLED，甚至更高階的顯示技術發展，全球 LCD 面格版圖恐再向中國集中。

之前，松下已宣布受到來自中國、韓國和其他外國競爭對手的激烈競爭，該公司將在 2021 年停止生產 LCD 面板。松下這個意外的宣示，意味著該公司將完全退出電漿、液晶等面板的生產。

目前京東方合肥 10.5 代線第一季底產能已達 100%，主要因應 65 吋及以上超大尺吋產品；OLED 方面，公司已宣布投資 4 條第 6 代軟性 AMOLED 生產線，其設計產能均為 48K / 月，投資額達人民幣 465 億元。

至於 TCL 集團旗下華星 T6 產線主要生產 65 吋、75 吋等大尺寸電視面板，預計在今年年底可達到 90K / 月的 100% 產能。