易綱：中國金融風險可控 金融業總資產達人民幣300兆元

中國人行行長易綱在人行旗下「中國金融」發表文章指出，中國防範化解重大金融風險取得階段性成就。目前，金融風險整體已縮小，風險在可控制範圍。

易綱同時介紹目前中國金融體系情況，他指出中國金融業包含銀行、證券、保險、基金、期貨等領域，產業齊全、市場開放競爭。

中國金融業總資產人民幣 300 兆元，其中銀行業總資產人民幣 268 兆元，規模位居全球第一；證券業總資產人民幣 7 兆元；保險業總資產人民幣 18 兆元。

(圖片: AFP)

此外，中國已形成以銀行間債券市場為主導，包括交易所市場、商業銀行櫃枱市場在內的多元化、分層次的債券市場體系，債券市場託管餘額超過人民幣 90 兆元，為全球第二大債券市場。

目前，滬深兩市上市公司約 3700 家，總市值人民幣 54 兆元，也為全球第二大股票市場。

而截至 2018 年底，中國保險保費收入人民幣 3.8 兆元，為全球第二大保險市場，平均每人投保險金額為人民幣 2724 元。

外匯市場方面，可交易貨幣從最初的美元等少數貨幣已逐步擴大到 26 種貨幣。2018 年各類外匯交易產品累計成交 29 兆美元。2019 年 8 月底，中國外匯存底餘額 3.1 兆美元，位居全球第一。

易綱指出為適應金融業快速發展，不斷改善金融監管系統，提升金融監管專業性和有效性。基本已形成實施逆週期調節的總體金融調控制度。而中國人行貨幣政策方針主要是服務內需經濟，綜合考慮中國經濟形勢和物價走勢做出調整。

