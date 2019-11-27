再擴大納入A股？MSCI開四條件

今 (27) 晨 MSCI 發布新聞稿表示，MSCI 已經順利完成最後階段 A 股納入作業。而 A 股要更進一步納入 MSCI 指數之前，MSCI 需要進行公開諮詢，並根據解決國際機構投資人強調的剩餘市場准入各項改革進展進行審查。

在 MSCI 最近與法人溝通中，投資人強調有必要在考慮進一步納入之前解決以下的四大問題。

資料來源: MSCI 官網

一. 風險對沖和衍生性商品工具的取得：

國際機構投資人需要取得「具流動性」的在岸及離岸指數期貨和選擇權，以擴大其在中國的配置並管理其風險缺口。指數期貨和選擇權是全球投資人的重要風險管理工具，在像中國這樣複雜、深度和層次多樣的股票市場而言特別重要。

二. 中國 A 股較短的結算週期：

國際機構投資人強調，他們在應對中國 A 股較短的結算週期時仍面臨重大的營運挑戰和風險。中國 A 股目前採用的是 T+0/T+1 的非貨銀對付的交割結算制度。相比之下，MSCI ACWI 中的大多數市場目前以 T+2 或 T+3 貨銀對付 (即一手交錢一手交貨) 的交割結算週期運作。

三. 是陸股通的交易假期安排：

國際機構投資人擔心中國在岸證券交易所與陸股通假期之間並不一致。鑑於目前大多數全球機構投資人都依賴陸股通作為投資中國 A 股的主要管道，重要的是對目前的交易假期制度進行審查，把投資過程中的不必要摩擦減至最少。

四. 在陸股通中形成有效的綜合交易機制：

許多大型基金經理人和經紀商強調對有效運轉的綜合交易機制的迫切需求。代表多個終端客戶帳戶進行統一下單交易的能力對於幫助國際機構投資人在投資過程中實現最佳執行和降低操作風險至關重要。

MSCI 表示，只有中國解決上述所有問題，MSCI 才會就進一步將中國 A 股納入 MSCI 指數的議題展開公開諮詢，以繼續促進國際投資。