為化解金融風險 傳北京擬鼓勵中小型銀行併購重組

據《彭博社》報導，中國當局正在考慮採取一系列措施，以進一步深化中小銀行的改革，加大力度去防範併遏制金融業所面臨的風險。

知情人士表示，中國金融監管機構正在討論一項計劃，敦促資產少於 1000 億元人民幣 (140 億美元) 的有潛在風險問題的銀行進行合併或重組。此外，地方政府也將負責與所屬地區的金融機構協調合作，在必要時，中央銀行也將提供流動性支持。

中國目前擁有 3,000 多家中小型銀行，其中許多銀行都在努力應對不良信貸的增加以及政府對風險融資行為的嚴厲打擊。其中大部分為農村金融機構，數據顯示，截至今年第二季，農村金融機構總資產規模達 36.5 萬億元人民幣，在中國銀行業金融機構中佔比約 13%。

農村金融機構在中國銀行業中佔比約 13%(圖片：彭博社)

國務院金融穩定發展委員會在一份聲明中表示，要深化對中小型銀行的改革，包括幫助中小型銀行多方面補充資本，優化其資本結構，增強服務實體經濟和抵禦風險的能力。

知情人士表示，這項尚未完成的改革方案還將迫使陷入困境的金融機構現有股東購買「永續債」，以承擔銀行潛在損失並補充資金。不過方案仍在討論中，尚未最終確定。瑞銀在 7 月份對 250 多家中國銀行的分析顯示，他們正面臨的潛在資本缺口為 2.4 兆元。

報導指出，雖然重大的產業合併可能會穩定實力較弱的機構，並使金融監管機構更容易監控風險，但尚不清楚該計劃是否真能解決中國所面臨的風險。如果該國的銀行通過併購來擴大規模，政府可能會更需要去救助陷入困境的小型銀行。

就在過去的兩周中，由於傳出小型銀行即將倒閉的風聲，有兩家小銀行的存款人爭先恐後地提取現金。在其中一個案例，地方政府不得不挹注超過 300 億元人民幣的流動性資金。

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