後Libor時代美元利率基準未決 中國境內機構呼籲本土替代

面對將被全球市場淘汰的利率定價基準 Libor，中國在岸美元市場參與者正試圖找到更加合適自身需求的替代品。

中國建設銀行總行金融市場部微信公眾號本周發表研究報告稱，中國外匯交易中心於 2018 年 9 月後陸續推出的中國版離岸美元利率 (CIROR 報價和成交價)，可以作為中國境內美元類貸款等產品的基準價格；該文並在中國外匯交易中心微信公眾號上發表，作者是建行香港資金運營中心的賈世開和傅智輝。

在 CIROR 推出之前，中國境內銀行美元資產負債管理基本以 Libor 為基準，包括美元拆借、資產和負債內部資金轉移定價和浮動利率貸款定價等。去年 9 月之後，境內銀行美元資金市場價格逐步向 CIROR 靠攏，但貸款等定價仍多數使用 Libor。

「當下中國境內已經形成了完整的美元殖利率曲線，且已經能較準確反映中國境內美元市場供需關係，」報告寫道，境內每日 400-500 億美元的拆借成交量，完全有能力為中國境內銀行間不到 8000 億的美元資產定價。

2008 年金融危機期間，倫敦同業拆放利率 (Libor) 涉嫌被部分報價行操縱，2017 年 7 月英國金融行為管理局 (FCA) 宣布 Libor 將在 2021 年底之前逐步退出，英國的監管機構和銀行希望採用一個更可靠的體系，替代這個醜聞纏身的指標。同年，美國監管部門宣布推出「擔保隔夜融資利率 (SOFR)」，成為替代 Libor 美元基準利率的選項。

橫向比較

根據中國人行 (PBoC) 數據，截至 10 月底，境內外幣存款餘額 7497 億美元，年增率成長 1.5%，外幣貸款餘額 7986 億美元，年增率下降 3%。目前中國境內的美元貨幣市場主要資金來源是銀行吸收存款和發行外幣債，其市場利率是包括人民幣兌美元掉期、遠期和期權等外匯衍生品定價的重要價格參考。

上述報告通過對 CIROR 和 SOFR 等替代指標橫向對比，認為 CIROR 能夠避免境外替代指標在殖利率曲線完整程度及其他關鍵屬性上的缺陷，同時對於中國境內市場而言，在稅收問題、時區問題上也是更優選擇，具備替代 Libor 的可行性和必要性。

報告分析認為，從平均利差來看，CIROR 報價比 Libor 能更好地反映中國銀行業平均美元融資成本，也符合市場國際市場對中資銀行業整體信用狀況的定價。與人民幣資金價格類似，CIROR 美元隔夜價格也有月底衝高之特徵，中國貨幣市場對其影響明顯超過美國市場，因此也更能反映中國境內美元資金市場的供需特徵。

作為目前國際上呼聲較大的替代備選項，SOFR 目前只有隔夜利率，同時該指標僅反映美洲尤其是美國境內的資金供需，對於美元離岸市場，尤其是倫敦和亞洲地區的美元資金價格缺乏代表性。對此，本月初聯準會稱將發布定期 SOFR 均值，建立 30、90 和 180 天期基準利率。

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