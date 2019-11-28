〈川普簽署香港法案〉中、港政府齊反對 直指美國霸權心態

在美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」後，中國與香港政府今 (28) 日齊聲反對，直指美國嚴重干預中國內政，展現美國霸權行徑。中國外交部更表示簽署「法案」所產生的一切後果必須由美國承擔。

中國外交部指出，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權干預。中國反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

中國奉勸美國不要一意孤行，否則中國必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美國承擔。

(圖片: AFP)

至於香港政府則認為美國簽署的兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理由及根據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。

香港政府發言人表示，兩項法案並不合理，當中「香港人權與民主法案」以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。兩項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助於緩和香港局勢。

香港希望美國採取務實態度，以香港和美國的互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，繼續尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位。

香港發言人重申，外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。