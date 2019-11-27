〈房產〉房仲業上修今年全台房屋移轉棟數 估明年突破30萬棟

今年以來全台房市價量俱增、溫和成長，房仲業上修全年移轉棟數預估值，由 28 萬棟提升到 29.5 萬棟，中信房屋總經理張世宗今 (27) 日指出，明年全台買賣移轉棟數將延續今年溫和成長表現，估可達 30-30.5 萬的交易水準。

張世宗先前預估，全台房屋買賣移轉棟數約 28 萬棟，最新預估上修移轉數到 29.5 萬棟，上修幅度為 5.36%，今日更預測明年將零破 30 萬棟。

張世宗認為，2020 年房市在台灣金融具備房市有利條件下，估仍將維持微幅成長走勢，不過由於政策面尚未出現足以左右市場多空的條件、房市亦有超額供給的隱憂，因此明年房市雖能持續成長，但走勢將屬於盤整格局。

張世宗指出，全台房地產發展，受到經濟金融面、政策面及產業發展面等三個層面影響；目前全球主要經濟體的貨幣政策皆朝向寬鬆方向行進，短期國內房貸利率調升機率不大，金管會也規劃在明年第 3 季起調降房貸最低風險權數，如此將有助於行庫爭取更多房貸業務。至於代表資金動能的 M1B 年增率仍與 M2 維持黃金交叉態勢，不動產相關貸款餘額也持續成長。整體而言，在國內資金充沛供給的條件之下，房地產後勢仍將具備有利條件、成長亦具動能。

雖然經濟金融面能為房地產持續注入活水，不過房地產業界最關心的還是政策面影響。依過往經驗，過去政府在實施重大房地產政策時，都會對交易面產生重大的影響。例如 2016 年起實施的房地合一稅，就使交易量大幅下降，歷經一段時間後交易量才回穩。張世宗表示，政策雖多空未明，但近期央行在理監事會議中釋出對房地產發展的擔憂，難保未來會有針對房市相應對策，而各黨總統候選人也暫無影響房市的重大政見，因此政策面後續發展只能持續觀察。

至於產業發展面，明年需留意新建餘屋及空屋去化的狀態，如果能減緩餘屋空屋增加速度，甚至進而加快去化速度，如此才有機會脫離超額供給的狀態，房地產也才能以健康的方式持續發展。