〈房產〉興富發明年推案525億元 大案聚焦高雄

上市建商興富發 (2542-TW) 看好房市發展，明年計畫全台推出 9 案，以首購型產品為主力，總銷將達 525 億元，其中，大案均落在高雄地區；興富發預計 2019 至 2023 年的建案完工總金額上看 1781.76 億元，可望持續挹注成長動能。

興富發建設副總經理廖昭雄指出，看好未來幾年台灣房市的發展，預估 2019 至 2023 年建案完工金額，分別為 63.77 億元、180.78 億元、267.38 億元、481.43 億元、788.5 億元，合計達 1781.76 億元，北中南推案大爆發。

興富發今年建案密集入帳告一段落，累計前 3 季營收 172.26 億元，毛利率 30.07%，年減 1 個百分點，稅後純益達 23.45 億元、年減 52.8%，每股稅後純益達 2.06 元。

展望 2020 年，興富發表示，預計將推出 9 案，以首購型產品為主力，總銷達 525 億元，大案均落在高雄地區，包括高雄中都一 342、高雄中都三 310、高雄福山段、高雄博孝億記、高雄華人桂冠，5 案共占 378 億元，可望持續挹注成長動能。

針對明年總統大選對房市的影響，廖昭雄認為，選舉與房市已脫鉤，連動性愈來愈低，買盤穩定推升，明年房市景氣樂觀，首購族仍將是近年的購屋主力，未來產品將以 2-3 房為大宗，同時，適逢台商大舉回台之際，商辦市場也將明顯回溫。