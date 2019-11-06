〈房產〉健身中心成為新百億元產業 近20個月店數爆增55%

近年來健身產業蓬勃發展，連統一 (1216-TW) 都積極切入，並發展三個品牌連鎖體系；依財政部統計資料顯示，全台健身中心從 2018 年 1 月的 373 家，成長到今年 8 月的 580 家，20 個月內就成長 55%。

以區域表現來看，全台六大都會區中，健身中心成長最多是台北市，20 個月新增 38 家健身中心，其次則是台中市的 36 家，高雄市也增加 21 家，全台增加約 207 家。以台北市的信義計畫區為例，包括信義計畫區或周邊，都新增不少健身中心，有些閒置的大面積空間也因此順利去化。

統計顯示，從 2012 年開始，全國健身中心與健康俱樂部的銷售額，每年都是雙位數成長，從 2012 年的 25.5 億元，一路增加至 2018 年的 100.8 億元，年複合成長率高達 25%，短短 6 年期間，銷售額翻漲近 4 倍。

健身房家數也從 2015 年起增加，最近 20 個月內，成長到 207 家店，平均每個月全台就新增 10 家健身中心或俱樂部。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，從健身產業資料顯示，健身中心收入 62% 來自會籍使用費、33% 來自私人教練課程、4% 來自入會費與手續費等。

曾敬德表示，除固定的月費收入外，私人教練課程也相當受到青睞，且除大型連鎖健身業者外，也有越來越多中小型自有品牌投入此產業，帶進新的經營模式，包括共享空間、女性專屬健身等概念，以實務經驗來看，目前在尋找營業據點的健身產業需求仍穩定，需求面積至少需 80 坪以上，且通常都是交通便捷的地段。