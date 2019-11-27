〈房產〉101商辦租金衝上每坪4000元大關 實價登錄租金連漲5年

根據最新實價資料顯示，全台地標商辦台北 101 大樓 6 月有兩筆實價紀錄，分別為 20 樓與 32 樓的中低樓層，結果租金雙雙站上每坪 4000 元的行情，且統計 101 大樓近 5 年的實價揭露租金變化，租金行情已經連續 5 年走揚，北市辦公室租金仍維持上漲趨勢。

南部商辦市場也趨熱，京城建設 (2524-TW) 集團今年下半年新推案金額近 300 億元，是公司史上最大推案量，另總銷 55 億元的「龍中 134 案」商辦預售案將在明年初推案，是京城建設近 10 餘年來在高雄市首度針對企業辦公大樓的商辦預售案。

京城建設的高雄「龍中 134 案」預計明年推案，2023 年完工，將興建地上 32 層、地下 6 層商辦大樓，預計完工後將提供 1.8 萬坪商辦空間。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，101 在 2013 年景氣欠佳時，中高樓層實價租金出現每坪不到 3000 元的紀錄，但隨景氣復甦 A 辦市場空置率快速下降，現在 101 中低樓層也見到每坪 4000 元以上行情，且統計近 5 年台北 101 大樓的租金行情也是逐年攀升，信義計劃區內的頂級 A 辦，每坪 4000 元以上的租金行情已經從天花板價格，變成一般行情價，市場能見度相當高。

信義全球資產統計發現，北市商辦租金方面，由於辦公市場供不應求，許多辦公大樓租金刷新本身締造的新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情。信義世貿商圈受到南山廣場釋出，帶動整體租金上漲，國泰置地廣場在高樓層也出現租金達 4500 元以上行情，主要承租方來自科技、新創、共享辦公等業種。以商圈來看，信義世貿、松江南京、敦北民生及敦南商圈都有明顯上漲趨勢。

近期辦公室供不應求，使得租金創下歷史新高，信義計畫區商辦含台北 101、南山廣場及國泰置地高樓層租金行情在 4000 元以上，建商嗅到商機，對於未來商辦市場信心，積極購地宣布開發商辦大樓。

依內政部統計處資料顯示，今年 1-8 月辦公室開工總面積已達 40 萬 3049 坪，遠超越去年同期開工量，回到 2010 年輝煌時刻，其中以台北市占最大宗，今年 1-8 月達 17.6 萬坪，占全台總開工量的 4 成，其次是高雄也達 6 萬多坪，而新北市是位居第 3 開工量達 5 萬多坪。