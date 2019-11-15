〈房產〉台商回流潮 591新建案來自中國點閱量創新高

美中貿易戰引發台商返台投資熱潮，從網路搜房流量也可看出端倪，數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案網站統計發現，來自中國點閱流量，自 2017 年以來穩定成長，今年更達高峰，累計至 10 月流量大幅超越去年與前年全年度流量。

591 新建案網站指出，受惠 10 月黃金周、雙十國慶連假，今年 10 月單月就有 6.18 萬次搜房流量，創歷史新高。

據 591 新建案統計，2017-2019 年來自中國 591 新建案網站的點閱流量持續向上，2017 年全年點閱流量 21.89 萬次、2018 年 36.3 萬次，2020 年統計至 10 月已有 51.31 萬次流量，在高度穩定成長的情況下，數字科技預估，今年全年估可達 60 萬次點閱量。

591 新建案分析，受美中貿易戰及香港政經局勢動盪影響，不少台商回台投資，帶動台灣整體就業及內需表現，包含商業地產、工業地產等積極涉獵布局，近年台灣房價歷經盤整修正，也提高台商找屋尋房意願。

這波返鄉看屋潮，在北台灣尋屋著重地段與機能，包括台北市大安區、內湖區、松山區，這些蛋黃精華地段，都是台商看屋重點區域。以松山區來說，敦化北路及南京東路一帶為台北重要金融商圈，加上建蔽率低，文教設施完善的民生社區加持，在地理位置上又鄰近信義計畫區，向來被視為優質地段，為不少台商置產首選地。

台商回流在中南部則更看重區域環境和產品規劃，有別於以往多往 7 期找尋豪宅，今年台商多聚焦在鄰近 7 期的南屯區單元二重劃區和 8 期重劃區，兩區通往台 74 線跟國道 1 號都很方便，頗受台商青睞，其中單元二重劃區採低建蔽、低容積、低密度規劃，區內豪宅別墅型產品今年都傳出不少台商置產消息。

至於南台灣，看屋則聚焦北高雄明星地段，如鼓山美術館特區，多為逾百坪豪宅建案，吸引許多金字塔頂端客層，還有緊鄰美術館特區的中都重劃區，區內擁多場指標建案，屬中低密度開發住宅區，同樣備受台商喜愛。另外，鳥松區澄清湖附近的頂級豪宅聚落，住宅品質優質、單純，也是不少高資產台商卡位熱門地段。

資料來源：數字科技