小摩：散戶將轉向擁抱股票 美股2020年還會再創高

隨著美中第一階段協議據稱已到「最後關頭」，美股主要指數週二 (26 日) 續創歷史新高，市場氣氛轉趨樂觀。摩根大通認為，儘管股市仍然容易受到貿易緊張局勢升級影響，但 2020 年預計又會是強勁的一年。

在週一電話會議中，摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 分析師指出，明年可能是「大輪動 (great rotation)」的一年，散戶投資人可能將移出原投資在債券型基金之資金，並重新投入股市，而最近一次出現這樣子的投資轉向，是在 2013 年。

分析師表示，今年散戶投資人「極其謹慎的立場」令人困惑，摩根大通原本認為，這種情況讓股市變得脆弱，更易受到機構投資人的操控，但如今，他們的看法已經轉變，認為這會使 2020 年股市走強。

摩根大通以 2012 年及 2017 年為例，這兩年資金流入債券型基金，通常第二年流入債券的資金會枯竭，而 2019 年也是這種情況。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，有鑑於今年股市在機構投資人的操作下走強，預計明年散戶投資人會表態，轉變為股市的買方，這就意味著，2020 年可能會是股市再次表現強勁的一年，而驅動力將來自於散戶，而非機構投資人。

Panigirtzoglou 承認，這一預測將面臨重大挑戰，因為散戶投資人的持股已經開始提高。不過，在聯準會降息之後，現金和債券殖利率的收入明顯更低，因此這個預測方向是合理的。

HG Research 分析師 Hans Goetti 也同意這種樂觀論點，他表示，股市正以最小的阻力繼續揚升，而在央行持續寬鬆的腳步下，仍將進一步走揚。