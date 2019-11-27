川普競選團隊抨擊谷歌 認為修改廣告規範將抑制2020年投票

美國總統大選即將於 2020 年的 11 月進行，美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 曾在上週表示，將加強選舉相關廣告的規範。對此，川普 (Donald Trump) 的競選團隊在週二 (26 日) 抨擊谷歌，表示該公司改變政治廣告上的規則，將抑制選民參與 2020 年的總統大選。

「不可否認的是，川普總統及競選團隊在政治領域當中建立了偉大的數位行動，而且谷歌的決定將不成比例的影響特川普的行動以及所有藉此獲得數位力量的共和黨候選人和組織。」川普競選團隊在一份聲明中表示。

同時該團隊也表示，民主黨人也會因此受到不公平的影響。通過嚴格限制政治廣告，谷歌正在扼殺公民參與民主的能力。

在上週，谷歌曾表示，儘管谷歌平台上的廣告訊息可以根據性別、年齡和地理位置來為客戶量身定制，但該公司將會禁止候選人根據人們的政治背景來投放選舉廣告。此外，該公司也取消了針對政治廣告客戶的「客戶匹配」功能。這項功能在先前主要是讓行銷人員可以上傳電子郵件地址或電話號碼列表，鎖定人群來投放廣告。

谷歌發言人在一份聲明中說，谷歌了解兩黨的政治策略家已經對這樣的變化提出了擔憂。但「我們認為已經取得了平衡，我們允許政治廣告保留在我們的平台上，同時限制狹窄的廣告目標定位是正確的」。

另一家網路平台巨頭推特 (TWTR-US) 則是已完全禁止平台上政治候選人的宣傳廣告。川普的競選經理 Brad Parscale 對此曾表示，在推特宣布這項決定後，「數億美元的獲利就此消失」。