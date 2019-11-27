〈財報〉惠普Q4財報優於預期 PC銷售強勁 盤後股價漲逾2%

週二 (26 日) 全球個人電腦巨頭惠普 (HP)(HPQ-US) 於美股盤後公布 Q4 財報，營收與獲利優於市場預期，PC 和辦公用品銷售強勁，刺激盤後股價漲逾 2%。

週二 (26 日) 惠普下滑 0.45% 以每股 20.06 美元作收，而在盤後公布財報後，惠普股價大漲 1.69% 至每股 20.4 美元。

惠普盤後股價 (圖片: GOOGLE)

基於 GAAP 第四季度財報關鍵數據：

營收報 154.07 億美元，年增 0.3%，高於市場預期的 152.5 億美元

淨收入 3.88 億美元，低於去年同期的 14.5 億美元

稀釋後本季度 EPS 報 0.26 美元，低於去年同期的 0.91 美元，也低於財測預估的每股 0.51 美元至 0.55 美元

基於 NON-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 0.60 美元，優於市場預期的 0.58 美元，優於去年同期的 0.54 美元，亦優於財測預估的每股 0.55 美元至 0.59 美元

淨收入 (不含稅後調整和其他收購費用) 報 5.11 億美元

2019 會計年度財報關鍵數據：

淨收入報 588 億美元，年增 0.5%

基於 NON-GAAP 稀釋後全年 EPS 報 2.24 美元，低於上季財測的每股 2.18 美元至 2.22 美元

基於 GAAP 計算的稀釋後全年 EPS 報 2.07 美元，低於上季財測的每股 2.31 美元至 2.35 美元

惠普新任執行長 Enrique Lores 在財報聲明中表示，2019 年也是公司連續第三年實現營收增長，公司第四季度業績出色，基於 NON-GAAP 計算的全年 EPS 增長 11%。

惠普前兩年營收和 EPS 走勢 (圖片: investor.hp.com)



「自由現金流強勁，達到 40 億美元，我們對 2020 年充滿信心」Lores 說道。

公司財測與展望：

惠普預估 2020 會計年度 Q1 基於非會計通用準則計算的 EPS，預估為 53 至 56 美分，與華爾街預期的 54 美分持平；基於非會計通用準則計算全年 EPS，預估落在 2.24 美元至 2.32 美元。

根據調研機構 IDC 數據顯示，惠普是僅次於中國聯想集團的第二大個人電腦 (PC) 製造商，市場份額為 23.8%。

儘管業績強勁，惠普依舊面臨 IT 部門龐大支出的壓力。惠普最大的 PC 部門，營收增長了 5%，至 104.3 億美元，超乎市場預期的 102.9 億美元，該部門專事生產筆電業務，不過其公司印刷部門銷售額下滑了 6%，至 49.8 億美元。

惠普 PC 業務部門營收 (圖片: IR.HP.com)

其中商用硬體的銷售下滑了 1%，消費硬體的銷售下滑 10%，耗材收入下降了 7%。儘管耗材收入下降，但惠普指出公司在印刷業務轉型方面取得了進展，實現了兩位數的增長。

惠普也正著手削減成本，惠普在 10 月份的年度證券分析師會議上表示，未來三年內，會從公司 5.5 萬名員工中裁減 7000 至 9000 個工作崗位，估計裁員後每年可節省約 10 億美元。

惠普股價今年以來下跌了 2%，相比同期標普 500 指數則上漲 25.3%

在財報樂觀之際，惠普也在週一 (25 日) 二度拒絕來自全錄 (Xerox) 的 335 億美元收購提案，認為其低估惠普市值。此前全錄曾提出以每股 22 美元的價格收購惠普，但立即遭到後者拒絕，惠普表示公司價值被嚴重低估。

全錄市值不到惠普的三分之一，市場認為惠普的市值約為 300 億美元。