美林調查：經理人看好明年股市 股票淨加碼逾2成創一年來新高

美中貿易談判局勢反覆，但多數經理人仍看好明年股市，根據美銀美林經理人調查，明年有超過一半經理人認為股票投報率仍優於其他資產，本月經理人對於股票配置增加 20 個百分點來到淨加碼 21%，創一年來新高，同時減碼現金配置，從上個月 5.0% 降至 4.2%，為 2016 年 11 月以來最大單月降幅。

至於債券部分，配置比重則減碼至 47% 下滑 9 個百分點，來到一年來低點。

進一步觀察經理人對各區域股市看好，受美股創高影響，經理人也開始居高思危，淨加碼比重下滑 1 個百分點至 14%，轉向追捧評價面較低的歐元區與新興股市，其中歐元區股票淨加碼比重跳升 12 個百分點至 13%，新興股市淨加碼比重也上揚 8 個百分點至 17%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟增長、通膨溫和，加上企業財務體質健全，預估美國股債仍有續漲空間，但美中貿易協商進展變數仍多，考量美股可能出現漲高波動，建議可透過基金調整資產配置，以「股債各半」且「循環與防禦兼備」進行多元配置。

愛德華．波克指出，基金可選擇側重的金融及能源類股可望隨利率上揚而補漲，科技股將持續受惠創新商機，並保有約兩成的公債與投資級債，避開較低信評的高收益債，參與美國股債市行情。

儘管市場普遍預期，聯準會未來仍有小幅降息空間，但美中雙方均有達成短期協議的意願及動機，對於全球利率市場看法維持中性，在美國經濟基本面穩健，穩健的就業市場支持消費支出成長強勁，聯準會除非通膨升溫，短期內按兵不動機會高，受訪經理人評估聯準會 2020 年跌入負利率可能性不高。