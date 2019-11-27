韓媒：明年iPhone OLED螢幕供應商花落三星、LG

根據韓國 Electronic Times 引述未具名人士報導指稱，明年蘋果 iPhone 新機將使用 5.4 英吋、6.1 英吋和 6.7 英吋 OLED 螢幕。而 Samsung Display 和 LG Display 將為 2020 年 iPhone 供應 OLED 螢幕。

同時消息指出，Samsung Display 將獨家供應 5.4 英吋和 6.7 英吋 OLED 螢幕，並與 LG Display 供應 6.1 英吋螢幕。

(圖片: AFP)

而新聞內容並未提到京東方，是否京東方仍有機會打入明年蘋果新款 iPhone 6.1 英吋 OLED 螢幕的供應鏈，還是已經出局暫時未有官方說法。

之前有消息指出蘋果已提早開始測試京東方綿陽 6 代產線 OLED 產品，但蘋果對零組件供應商的產品品質控管較為嚴苛，不只對產品進行測試驗證，還要對產線進行驗證，而目前綿陽 6 代產線已經進行量產，且具有 Y-OCTA 的產能，符合蘋果的基本要求，但實際測試結果未知。

由於雙方簽定保密協定，因此京東方對於蘋果相關消息保持低調，完全不評論外界傳言。

群智諮詢的數據顯示，2019 年上半年，三星仍居全球智慧手機 OLED 面板出貨量之首，不過市占率首度降至 90% 以下，達 89%；而 (京東方) 在全球智慧手機 OLED 面板市場名列第二，今年上半年出貨量約 1000 萬片，約占 5% 的市場比重。

此外，日媒也引述知情人士的消息指稱，蘋果明年將推出 5G iPhone 手機，搭載高通最新、最快的 5G X55 晶片。該晶片最高下載速度為 7Gb/s，上傳速度 3Gb/s。

同時，X55 也是高通第一款支援全部主要頻段的 5G 晶片，且比 X50 晶片擁有更高的能效，連接 5G 網絡時耗電量更低。

分析人士稱，推出 5G iPhone 之後，以蘋果在消費者市場的影響力將有助於加速 5G 的普及。蘋果每年的新機出貨量通常在 7500 萬支至 8000 萬支之間。