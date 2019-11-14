隨著美、中製造商進入OLED市場 LGD有望從中受益

隨著明年中國和美國的電視製造商即將進入 OLED 電視市場，作為 OLED 面板唯一生產商的 LGD 有望從中受益。

美國電視廠商 Vizio 和中國的小米明年將採用 OLED 面板。由於此兩家持續專注於中小型電視的企業即將進入高端電視市場，可以預期 OLED 面板的需求將會激增。

LGD 自 2013 年以來持續獨家供應 OLED 面板，因此有望從此變動中充分受益。

OLED 面板產業具有相當高的技術進入門檻，因此 LGD 的競爭對手至少需要三年才足以達到量產階段。

目前製造 OLED 電視的廠商共有 15 家，其中包括日本的 Sony、Toshiba 及 Panasonic，中國的思佳通訊、康佳集團和海信集團，以及 LG 電子。預計明年將新增至 17 家。另外，三星顯示器也計劃自 2021 年開始批量生產基於 OLED 技術的量子點 (QD) 顯示器。

隨著 OLED 電視市場的擴張，電視製造商的 OLED 面板訂單也陸續增加。調研機構 IHS Markit 預測，今年 OLED 電視的銷量將超過 300 萬台，明年也將超過 500 萬台，到 2023 年更將超過 1000 萬台。

然而實際上，OLED 面板也可能供不應求。 某位業內專家表示：「我知道 LGD 將無法滿足公司客戶的訂單，因此該公司必須分配依據每一筆訂單所需產出的產品」