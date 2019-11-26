NTT DoCoMo攜手Amazon 推免費Amazon Prime會員服務

日本行動通訊服務龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP) 與日本 Amazon，在週二 (26 日) 於日本東京召開了共同記者會。未來自 2019 年 12 月 1 日起，所有選擇 NTT DoCoMo「Gigaho」及「Gigalight」資費方案的用戶，將能免費享有「Amazon Prime」的一年會員資格。透過這次合作，將可方便 NTT DoCoMo 的用戶在日本 Amazon 消費購物及使用影音服務，並刺激自家電子支付服務的使用率。

NTT DoCoMo 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

NTT DoCoMo 的吉澤和弘社長，在當天的記者會上表示，為了讓更多顧客選擇他們的服務，不是透過手機的折扣競爭，而是提供具有魅力的附加服務，並有必要在資費方案上多下功夫。期望透過他們的努力，能爭取到全新用戶，或吸引更多人跳槽到 NTT DoCoMo。

Amazon Prime 會員服務，通常在每年需要繳交 4900 日圓的使用費。在加入之後，可在商品配送等方面享有優惠，並能觀看或收聽 Amazon 所提供的各項影音內容。而這項年費，也將由 NTT DoCoMo 來代替用戶支付。

吉澤和弘社長表示，透過與 Amazon 的攜手合作，將可刺激他們的用戶在 Amazon 購物時，使用 NTT 的「d 支付」電子支付服務，以及「d POINT」集點服務等。他也認為這樣的合作方式對彼此而言，是各自都能從中獲得好處的雙贏作法。