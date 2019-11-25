5G手機成長預計推升OLED面板需求 三星料從中獲益

5G 智慧型手機市場的快速成長，預計將帶動對三星顯示器 OLED 面板的需求。

調研機構 IDC 在最近的報告中預測，明年的 5G 智慧型手機出貨量將達到 1.9 億部，是今年預估 1100 萬部的 17 倍以上。估計這一數字將以每年 1 億單位的速度快速成長，在 2021 年達到 3.4 億部，2022 年達到 4.4 億部，並在 2023 年達到 5.4 億部。

同時，IDC 也表示，今年第三季全球 5G 智慧型手機出貨量估計為 320 萬部，其中三星便以 240 萬部取得了 74% 的市佔率。

此趨勢將有助於三星顯示公司的中小型 OLED 顯示器生產業務的發展。由於 LCD 面板更薄、更輕，同時又為 5G 數據晶片、大容量電池和冷卻設備保留了空間，智慧型手機製造商也只會使用 OLED 面板。

近期，美國知名評測機構 Displaymate 也給予三星的柔性 OLED 面板最高等級的 Excellent A + 評價，Google 也將將其配置在該公司最新的智慧型手機 Pixel4 XL 上。

由於品質卓越，三星、華為、小米、Vivo 和 Oppo 等 5G 智慧型手機製造商都在其最新智慧型手機上採用 OLED 顯示器。根據調研機構 IHS Markit 的數據，三星顯示器在全球智能手機 OLED 市場上維持著 86% 的龍頭地位，其次是京東方的 6%，輝光電的 4% 和維信諾的 2%。