中國CIS供不應求 低階產品漲勢兇

陸媒報導，目前中國 CIS 晶片市場，以 2M/5M/VGA 為主的低像素 CIS 出現嚴重缺貨情況，當中供需缺口最大的 5M 及以下低像素產品特別明顯，漲價幅度介於 20% 至 40%，且中高像素的產能也呈現緊俏，而 CIS 晶片價格大幅上漲的現象已經引起業界的討論和關注。

由於 5M 及以下像素的產品除了在部份中低價位的智慧手機運用較多外，在非手機市場領域的應用也呈現逐年成長，因此，現階段包含非手機用的 CIS 晶片也面臨缺貨情況。

早在今年初 CIS 晶片市場就已出現缺貨的跡象，隨著上游晶圓的產能持續緊俏下，CIS 晶片的供需缺口也進一步擴大，這與日韓半導體之爭及手機、非手機市場需求大規模爆發有關。

低階 CIS 出現嚴重缺貨情況，高階 CIS 市場也不遑多讓。48M 像素已經逐漸成為 近期智慧手機的主流配置，此外 64M、108M 產品也陸續推出中。目前全球高階 CIS 三大廠 SONY、三星、豪威的 48M CIS 晶片的供應情況呈現緊俏，甚至 SONY 64M 的 CIS 產品也出現供不應求的情況。

由於 SONY 在日本工廠產線稼動率居高不下，帶動 SONY 半導體事業部 7 月至 9 月營收年增 22%。此外，SONY 看好未來 CIS 市場需求，投資 1200 億日圓興建工廠，最快今年底動工，2021 年量產。公司還計畫將現有產線的 2021 年 3 月產能目標從 130K/M 提升至 138K/M。

而三星則計畫從明年第一季開始增加 CIS 的產能。據消息指稱，三星已經把部分記憶體晶片的產線改為生產 CIS 晶片，以滿足市場需求。

至於豪威方面，現在主推的 48M 產品型號為 OV48B，在今年年底前已準備 3 千萬顆的產能，並交由台積電 12 吋晶圓廠負責生產。