紐約匯市—貿易談判未有進展 美元持平走高 歐元區經濟有望復甦 英鎊走軟日圓續飆

週二 (26 日) 美元指數不溫不火，依舊持平，僅上漲 0.08%，勉強守在 98 整數關卡之上。由於中美貿易談判拖延，匯市聚焦美中貿易談判進展。美元兌避險日圓走高，USD/JPY 上漲 0.14% 至 109.05。

美元指數 15 分線 (圖片: Investing)

週二 (26 日) 中國商務部在一份聲明中表示，中美高階談判代表同意針對第一階段貿易協議重啟談判。商務部指出，中國最高談判者、副總理劉鶴與美國貿易代表 Robert Lighthizer、美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話溝通，表示兩國「就適當解決貿易問題達成了共識」，但未提供任何進一步細節。該通電話後來被美國官員證實，但美方仍指出，談判障礙仍在。

美國商務部週二 (26 日) 公布的數據顯示，由於川普政府對華貿易的強硬立場，導致貿易流持續減縮，美國商品貿易逆差 10 月份出現急劇下降，貿易逆差較上月縮減 5.7%，至 665 億美元，市場將其歸咎於川普政府的「美國優先」政策。

上週五公布的美國 11 月 PMI 製造業升至 52.2，創七個月來最快增速，而密西根大學公布的 11 月消費者信心指數終值升至 96.8，服務業活動增速亦高於預期，突顯出美國經濟在貿易戰衝擊下依然穩健，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 所公布數據，顯示投機者的美元淨多頭，增至五週高位，替美元提供支撐。

GBP/USD15 分線 (圖片: investing)

英鎊走軟，隨著英國冬季大選 12 月 12 日逼近，週二英國一項民意調查顯示，保守黨支持率佔 43%，而工黨佔 32%，英國是否能成功脫歐成為選民們密切關注的議題。

英首相強生 (Boris Johnson) 承諾將在聖誕節前，使脫歐協議通過英國議會，不會延長期限，以此作為執政保守黨的競選承諾。

週二英鎊兌美元下跌 0.26% 至 1.2865，而 EUR/USD 持平於 1.1022。

大摩分析師看好德國經濟成長速度即將觸底反彈， Ifo 公布德國 11 月企業景氣判斷指數為 95.0，高於 10 月的 94.7，並因德國國內經濟動能，抵銷了製造業領域的衰退，身為歐元區經濟支柱的德國，在經歷今年稍早的萎縮後展現出韌性，分析師認為有望復甦，預計到 2020 年 3 月底，EUR/USD 將升至 1.14 水平。

分析師表示，歐元區經濟受到貿易戰緊張局勢，和英國脫歐影響，導致今年經濟數據表現差強人意，預估經濟已觸底，景氣接下來有望回溫反彈。

日本財政制度等審議會週一 (25 日) 發表建議書，認為日本央行 (BOJ) 的大規模貨幣寬鬆政策營造出長期低利率的環境，貨幣政策接近極限，需要依靠靈活的財政支出來刺激經濟增長，以應對自然災害和各種外部風險，呼籲政府繼續加緊推進財政改革，令日圓承壓，美元兌日圓來到一週高位 109.05。

截至週三 (27 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 98.162。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1024 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2864 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6787 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3270 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.05 日圓。