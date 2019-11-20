歐洲央行：過度競逐風險、銀行獲利下滑 恐為歐元區經濟蒙上陰影

週三 (20 日)，歐洲央行 (ECB) 警告，過度競逐風險的跡象與銀行獲利能力下滑，為歐元區經濟增長帶來巨大挑戰。

ECB 副總裁 Luis de Guindos 表示，儘管低利率環境支撐著總體經濟，我們也注意到市場過度追逐風險的跡象正在提升，從中期來看，這可能為金融穩定帶來一些挑戰。

ECB 於週三的聲明中指出：「全球市場與歐元區經濟增長之下行風險逐漸攀升，持續為金融穩定帶來挑戰」。該行於今年 5 月指出，「持續的下行風險」包含全球貿易與英國脫歐情勢的不確定性。

根據 ECB 近期發佈預測，今年歐元區經濟增長將達到 1.1%，並在 2020 年達到 1.2％。

ECB 表示，在當前低利率環境下，投資基金和保險公司等金融機構所承擔的風險更大，這意味著當市場遭受意外衝擊時，這些金融機構所承受的壓力可能會快速蔓延至整個金融體系中，導致企業和個體遭受損失。

ECB 以房產市場風險為例，風險較高的企業正承受著高額貸款壓力，且許多歐元區國家的房地產價格正繼續飆升。

另外，ECB 報告指出，過往銀行的不當行為對全球銀行的獲利能力造成衝擊，恐導致歐元區銀行獲利能力惡化。

上述報告稱， 儘管在全球金融危機後，美國銀行受不當行為成本打擊甚劇，但自 2015 年以來，歐洲銀行所面臨的風險已更大。

歐元兌美元走勢自上週四 (14 日) 起連漲四天至本週二 (19 日) 後，由於避險情緒升溫，導致資金回流美國市場，週三 (20 日) 歐元兌美元出現下滑。

歐元兌美元日線走勢 (圖：Investing.com)

美銀美林分析師表示，全球貿易惡化的風險持續發酵，將迫使聯準會在明年加大寬鬆政策力度，最終恐對美元走勢造成利空。以此作為背景，該行預計 2020 年，歐元兌美元有望在年底回升至 1.15。