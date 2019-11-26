澳央行總裁：再降息二碼即可能執行QE 但短期內不太可能

《彭博社》報導，澳洲央行 (RBA) 總裁 Philip Lowe 表示，當現金利率降至 0.25 基點時，量化寬鬆 (QE) 將成為另一個政策選項，不過目前距離 0.25 基點利率目標仍有兩碼距離，短期內不太可能達到此項目標。

Lowe 向外界表示他對於非傳統貨幣政策的觀點，Lowe 指出：「在我來看，從降息到量化寬鬆之間不是一個平緩而連續的過程，與調降利率相比，央行實行資產購買是更大一步舉措。」

Lowe 稱：「量化寬鬆可能會有助於促進國民集體福址，但當前還未達到如此水平，我也不希望我們達到這一目標」。

由於澳洲央行正努力降低失業率以恢復通貨膨脹，加上當前利率水平較低導致傳統政策空間較少，政府對於採取財政措施又相當抗拒，市場愈來愈多傳聞指出該行被迫轉向非傳統政策。

在週二 (26 日) 的演講中，Lowe 提出了實施量化寬鬆的條件。他指出，有大量證據顯示，從中期來看，澳洲央行不太可能實現就業及通膨目標，這意味着當局仍將維持寬鬆貨幣政策。

他提到，若央行逐漸遠離目標水平而非往前，那麼購債計畫機備降入董事會議程，但同時希望其他公共政策選項也在國家的議程中，言下之意是建議政府應推出財政措施，例如減稅、擴增基礎建設等。

在發表上述言論後，澳幣兌美元仍然維持弱勢整理，截至台北時間週二 (26 日) 晚間 20 許，澳幣兌美元小漲 0.04%，暫報 1 澳幣兌 0.6780 美元。

澳元兌美元走勢 (圖：Investing.com)

Lowe 於週二 (26 日) 演講中節錄一份國際報告，該報告回顧過去採用非傳統政策工具的經驗，Lowe 試圖從中找出這些經驗如何套用於當前澳洲金融市場所面臨的狀況。

Lowe 認為實施負利率對於澳洲經濟來說極度不可能，且澳洲央行沒有打算直接購買私營部門資產作為量化寬鬆政策舉措。

澳洲央行預計，2021 年澳洲經濟增長將達到 3%，有助於降低該國失業率並提高通膨率。Lowe 稱，如此情況顯示，澳洲經濟正在朝正確方向發展。

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