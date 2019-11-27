〈每日外資外匯觀點〉感恩節到來 美元多頭須提防月底倉位調整及節前賣壓

美國周二公布的數據不如預期，美元指數受影響而略微走軟，收在 98.2548；周三美國將公布 GDP 及 PCE 通膨兩大重磅數據，分析師表示，一旦數據表現不佳，美元將再次遭到拋售。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國市場即將迎來感恩節假期，未來幾天外匯市場將持續交易，但美國股市和債市周四休市，周五休市半天。BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，預期美國總統川普將就香港問題做出決定，貿易議題持續在新聞版面延燒，如果節日期間低成交量導致價格波動性擴大，不會讓人感到意外。

儘管聯準會似乎對中期經濟持中立觀點，但全球最大對沖基金橋水基金總裁達里歐 (Ray Dalio) 等知名投資者上周傳出積極儲備避險和對沖資產，以為其預期中即將到來的經濟低迷做準備。

周三美國將公布第三季 GDP 修正值和 10 月 PCE 通膨數據，分析師指出，假如今晚美國經濟數據表現不佳，美元可能會再度遭受打壓，此外，投資人也須提防，月底倉位調整可能也會引發美元賣盤。

花旗周二報告中提醒，月底倉位調整以及長假前賣壓，預期將引發美元部分賣盤，尤其是美元兌歐元和英鎊。

高盛外匯分析師 Zach Pandl 表示，美元漲勢見頂之際，市場對中美兩國將達成「第一階段」協議的預期近來升溫，「從短期來看，美國的經濟形勢看起來比它的兩個最大貿易夥伴更加穩固」，預估 2020 年美元貿易加權匯率僅會小幅下降 1.5-2.0%。

匯豐銀行也表示，除非中國和美國達成協議，否則美元仍然是可以持有的貨幣。