近12年公司債規模膨漲90% 達拉斯Fed：恐瞬間引發經濟問題

鉅亨網編譯林薏禎 2019年11月27號0點37分

相關數據指出，近 12 年來美國公司債務總額成長幅度高達 90%，達拉斯聯準會 (Fed) 總裁 Robert Kaplan 週二 (26 日) 向外界表達其對美國公司債水平飆升的擔憂，並稱這恐瞬間引發嚴重經濟問題。

Kaplan 受訪稱：「我擔心的是，如果將兩到三個 BBB 信用評級之公司債調降至 BB 或 B，可能導致信用利差迅速擴大，進而導致財務狀況迅速收緊。目前我們的公司債已達到歷史水平，具體來說，過去 10 年內，BBB 等級債務已大幅增長兩倍，槓桿貸款、BB 級債券和 B 級債券正在急劇成長。」

根據美國證券業和金融市場協會數據，2007 年金融危機剛爆發時，美國公司債務總額約為 5 兆美元，截至 2019 年中期，債務總額已來到 9.5 兆美元，飆升幅度高達 90%。

在全球寬鬆的金融背景下，資金持續湧入美國公司債，反映投資人在利率低迷水準下，依舊積極競逐收益率。

在 Fed 上月利率決策會議紀錄中，幾位主要官員亦表達其對公司債可能引發之違約風險感到憂心。關部分官員認為，信用品質惡化可能導致公司債風險利差大幅提升，可能加劇對經濟造成的負面衝擊。

針對 Fed 官員看法，雙線資本 (DoubleLine) 創辦人、有新債王之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，當前央行都將利率維持在前所未有的低水平，這大幅助長債務攀升，因此，他們的利率政策也應該被視為始作俑者之一。

其他市場投資者亦指出，創歷史紀錄的低利率既是構成高債務水平的主要原因，同時也是目前市場還沒有出現恐慌的理由。

今年至今，Fed 已三度調降隔夜拆款利率 (Repo)，最近一次是在 10 月的利率會議上，當時 Fed 將聯邦基金利率調降至 1.5-1.75% 區間。

Kaplan 補充， 2008-2009 年間的問題在於放​​貸者過度槓桿化，而目前存在的問題為貸款人的槓桿率過高，「我擔心的是，如果經濟不景氣，我們的經濟增速將更加緩慢，這意味著債務水平可能會進而擴大。」