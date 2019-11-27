感恩節前後兩天美股循例會收高 但近兩年背道而馳

道瓊指數週二 (26 日) 再度創下歷史新高，美股歷來對感恩節這個傳統上強勁的前後 2 個交易日情緒高漲，而根據《股票交易員年鑑》數據顯示，在過去 66 年中，感恩節之前的週三和之後的週五合計，道瓊指數只有 16 次下跌。

今年金融市場在週四 (28 日) 感恩節全面休市，週五 (29 日) 提早收市。

但最近 2 年感恩節前後的連續 2 個交易日，道指已連續 2 年下跌。在感恩節和黑色星期五加上之前的星期三，道瓊工業平均指數在 2017 年和 2018 年分別下跌約 32 點和 180 點。

美股週一 (25 日) 因對中美將達成所謂的第一階段貿易協議預期有所上升，股市小幅上漲。標準普爾 500 指數 2019 年以來上漲了 25%，有望出現 2013 年以來的最大年度漲幅。從歷史紀錄來看，標普 500 指數在每年至少上漲 25% 之後，漲勢會一直延續到第二年。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 在週二的報告中表示：「美股的融漲 (melt up) 的確令人震驚，將標普 500 指數 2019 年的本益比推升至 19 倍。」「我對多少可能達成某協議也感到樂觀。」

中國商務部週二上午說，中美兩國領導人通過電話。目前尚不清楚雙方是否可以在 12 月 15 日之前達成協議，因為屆時美國將對中國商品加徵新關稅。

根據《股票交易員年鑑》，道指在 2008 年感恩節前後幾天上漲近 350 點，是 1952 年以來最好的 2 日表現。

而 2 日表現最差的紀錄發生在 2011 年，當時感恩節前後 2 天道瓊指數下跌 261 點。