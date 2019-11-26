American Eagle將關閉所有日本門市 未來仍可能捲土重來

日本紳士服飾龍頭的「青山商事」(8219-JP) 在週一 (25 日) 時表示，美國知名時裝品牌「American Eagle Outfitters，AEO」(AEO-US) 在日本國內的 33 家店面，將於 2019 年內全數關閉。

青山商事股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

由於 AEO 在日本市場的銷售表現不甚理想，因此青山商事決定將日本國內的 AEO 業務，轉讓給在全球展開營運的美國 AEO 公司。然而在日本國內店面的接手問題上，則是因為兩者無法取得共識而無疾而終。

American Eagle Outfitters 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

青山商事表示，所有店面將從 12 月 18 日開始陸續停止營業，並於 12 月 31 日前全部結束。在網路商店部分，也同樣會在今年的最後一天終止營運。

雖然 AEO 在日本的所有店面將暫時消失，但青山商事表示將就事業轉讓事宜，繼續與 AEO 進行協調。也因此，未來仍有機會在日本看到 AEO 店面的蹤影。

過去在 2010 年時，日本青山商事以加盟店的形式，將美國 AEO 引進日本市場。雖然合約期間要到 2022 年 2 月才會到期，但由於在獲利上無法期待，才提前在今年 6 月時宣布終止合約。另外根據《日本經濟新聞》報導，AEO 在 6 月時表示「沒有打算退出日本市場」。

日本的休閒服飾業界，在近年來有多家歐美品牌，在當地縮小事業規模的案例。像是瑞典 H&M 在 2018 年 7 月關閉了日本首家門市，GAP Japan 也收掉了位在東京原宿的旗艦店，還有 Forever21 也在今年 10 月時退出了日本市場。