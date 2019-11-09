Gap CEO意外下台 Old Navy分拆計劃恐變生肘腋

在傳出 Gap (GPS-US) CEO Art Peck 離職的消息後，華爾街分析師們認為，先前 Gap 計畫將分拆旗下 Old Navy 品牌的計劃，將可能生變。

CEO 辭職的消息，以及第 3 季同店銷售額下跌以及調降展望目標，導致股價在週五 (8 日) 下跌 7.64%。

Art Peck 將在「短暫交接」後離開公司，由非執行總裁 Robert Fisher 擔任臨時總裁兼 CEO。

Gap 的品牌組合包括同名品牌 Gap、Old Navy 和 Banana Republic 等連鎖店。

Wedbush 分析師 Jen Redding 寫道：「鑑於 Old Navy 計劃於 2020 年分拆的時間表，眼前的問題是 Art Peck 的突然離職。」

Jen Redding 表示：「根據曾與他進行的對話，我們將 Art Peck 視為分拆活動的推動者，他可能認為這是延長 Gap 事業的一種方式。而他的離職降低了對 Old Navy 分拆的可能性和時間表進度。」

當 Gap 在 3 月宣布分拆計劃時，股價曾飆升超過 20%。

Wedbush 給予 Gap 股票中性評級，將其目標價調降 1 美元至 18 美元。

在傳出 CEO 下台消息後，摩根大通分析師與 Gap 財務長 Teri List-Stoll 進行了交談。分析師表示：「純就分拆計劃而言，財務長 List-Stoll 強調了該公司的策略，也就是作為完整的獨立公司，Old Navy 可以表現得更好。」「儘管如此，管理層也承認，董事會將在下週召開定期會議，Gap 將就計劃有關最新變化或更新提出報告，相關訊息也將在 11 月 21 日的第 3 季財報電話會議上說明。」

摩根大通給予 Gap 股票減持評級，並與 Wedbush 一樣，將其目標價調降 1 美元至 14 美元。

Gap 第 3 季同店銷售額下降 4%，Gap 同名店下降 7%，Banana Republic 下降 3%，Old Navy 下降 4%。該季每股獲利預計為 34 至 36 美分，調整後每股獲利預計為 50 至 52 美分。FactSet 的共識是每股獲利 51 美分。

整個財年，每股獲利在 1.38 美元至 1.47 美元之間，調整後的每股獲利展望為 1.70 美元至 1.75 美元，而之前的預期為 2.05 美元至 2.15 美元。FactSet 的普遍預期為每股獲利 1.86 美元。

List-Stoll 在財報聲明中說：「本季充滿挑戰，因為宏觀影響和客流量放緩，給主要品牌產品業績和營運挑戰帶來壓力。」

KeyBanc Capital Markets 不認為短期內情況會改善。由 Edward Yruma 領導的分析師寫道：「我們一直認為，最好的假期表現指標是第 3 季。」「但在目前的表現下，我們認為 Gap 不太可能有個更好的第 4 季。」

分析師還對 Old Navy 的同店銷售結果感到擔憂。

KeyBanc 說：「所有三個品牌都令人失望，而且考慮到即將分拆，Old Navy 的劣勢尤其值得注意。」「儘管透過即將進行的分拆可能創造長期價值，但營運績效似乎為股價下行帶來更多機會。」

KeyBanc 對 Gap 股票的評級為產業同權。

Wedbush 將造成 Gap 產品表現不佳的責任歸咎於 Peck。

分析師說：「最終，我們認為 Art Peck 對設計和產品的冷漠是造成當前品牌業績每下愈況的主要原因。」「我們認為，如果董事會找到合適的、重視設計的領導者，並且有強大的遠見，可以使品牌從永久衰落的邊緣重新回歸，那麼董事會現在就有機會復興。」