IHS Markit：8K電視今年表現恐不如預期 但有望於明年顯著成長

儘管一些業內觀察家認為，三星和 LG 之間的 8K 電視之爭將有利於 8K 電視的銷售，但實際上的銷售數字卻不如預期。

調研機構 IHS Markit 於 11 月 24 日表示，今年第三季，全球 8K 電視銷量僅 16300 台，較上一季的 32500 台大降。

8K 電視在 2017 年第四季開始銷售，其銷售額在今年也呈現穩定成長。雖在今年第一季僅售出了 15,100 台，但在第二季銷售成長了一倍，達到 32,500 台。

然而，至第三季，其銷售額較第二季有所下降。第三季全球電視銷量自前一季的 4771 萬台成長了 14.9% 至 5480 萬台，但是 8K 電視市場卻出現了下滑，僅佔該季全球電視銷量的 0.05%。

8K 電視的銷售並未迅速成長，主因為目前尚未有較多的供應商。目前，全球只有五家公司銷售 8K 電視，分別為三星、LG、Sony、夏普和 TCL。其中 TCL 僅在中國銷售 8K 電視。

缺乏相關內容和高額的價格也被認為是銷售疲軟的原因。 8K 電視出貨量可能無法達到今年的預測。 IHS Markit 預測，今年 8K 電視的出貨量將達到 16.7 萬台，但直至第三季末，累計出貨量實際上只有 75,000 台。

然而，全球第一大電視製造商三星將持續擴展其 8K 電視，包括中國企業在內的許多電視製造商也有望在明年發布 8K 電視。 因此，預計從明年開始 8K 電視的銷售量將會激增。

根據 IHS Markit 的預測，預計 8K 電視出貨量將從今年的 166,700 台成長兩倍以上，於明年達到 633,700 台，並在 2023 年進一步成長至 3,039,600 台。