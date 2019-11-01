租金獲減免 Forever 21將重新開張60間美國門市

據《彭博社》引述知情人士透露，受惠於主要房東減免其租金，知名零售服飾業者 Forever 21 週五 (1 日) 決定重新營運原預定關閉的美國門市，估計重啟約 60 間以內。

Forever 21 在 9 月份申請了第 11 章破產保護，並申請批准關閉多達 178 家美國店面。Forever 21 門市積極擴張，對其財務狀況造成壓力，目前該公司在全球擁有 815 家門市。

據了解，在申請破產保護後，Forever 21 還欠供應商 2.44 億美元，欠房東數百萬美元。根據申請文件顯示，該公司僅獲得了 7500 萬美元的新資金，作為融資的一部分。

知情人士表示，Forever 21 決定將重新開張原定將關閉的約 60 多家美國門市，現在預定關閉門市數量大約是 111 個，少於先前預定的 178 間門市。

BTIG 的股票研究分析師 Jim Sullivan 認為，Forever 21 也屬於多數零售房地產投資信託基金的前十大租戶，因此房東樂於在租金減免上維持彈性。

Forever 21 將破產歸因於過度擴張與昂貴的購物中心租金，每年公司租金成本高達 4.5 億美元。公司在 9 月份計畫關閉全球約 200 多間門市，以緩解租金成本壓力。根據文件顯示，該服飾業者在加拿大、歐洲和亞洲市場虧損近 1000 萬美元

Forever 21 於 1984 年在美國創立，在 30 多年內，成長為全球最大快時尚 (fast-fashion) 連鎖品牌之一，從 2000 年開始獲利顯著，與 Zara、H&M 並列。

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