愛立信：2025年底5G網路將覆蓋全球65%人口

近來 5G 發展進程快速推進，週一 (25 日) 瑞典通訊網路設備供應商愛立信 (Ericsson) 表示，2025 年底前，5G 超寬頻網路將覆蓋全球 65% 人口，並處理全球 45% 的行動數據流量。

愛立信發布報告預計，未來幾年 5G 接收度最高的地區將是北美，直到 2025 年底，預計有 74% 的行動合約以 5G 為主。相較之下，東北亞地區簽署的行動合約中有 56% 為 5G，而歐洲地區則是 55%。

此外，愛立信發布報告表示，2020 年中期，全球 5G 行動合約數量將超過 26 億，消費者有望將行動數據的平均每月消費量自 7.2GB 增加至 24GB。

今年 11 月初中國提前宣布啟動 5G 網路商用，國內三大電信商中國電信、中國聯通和中國移動都提出 5G 行動計劃，愛立信預計 2019 年底，中國將有超過 1300 萬用戶申請 5G 服務訂閱。

2019 年第三季，全球各地區 5G 行動服務訂閱成長 (圖：Ericsson Mobility Report)

此外，今年 4 月美國最大行動運營商 Verizon (VZ-US) 正式於美國芝加哥和明尼阿波利斯開設首波 5G 超寬頻網路服務，並計劃後續將技術推廣到其他城市。

英國電信商沃達豐 (Vodafone) 和 EE 也正在英國多個城市和倫敦格域機場 (Gatwick Airport) 嘗試推行 5G 技術。

愛立信執行副總裁暨網路主管 Fredrik Jejdling 表示，到 2020 年，兼容 5G 的設備將大量注入市場，快速擴大 5G 使用率，他稱問題不再是我們能否為消費者和企業用戶轉換相關應用程式，而是轉換需要耗費多久時間。

5G 行動網路有望透過自動駕駛汽車和物聯網等新興技術，徹底改變數位經濟，不過，就當前狀況來說，5G 技術的主要供應商面臨著巨大的政治阻礙，為全球眾多通訊運營商提供基礎設備的中國電信巨頭華為 (Huawei) 依舊列入美國政府的出口黑名單，限制該公司與未經特別許可的美國企業進行交易。

此外，出自於國安疑慮，一直以來美國持續向盟國施壓，要求阻止華為加入國家 5G 網路建設，儘管華為一再否認這些說法，但目前包含澳洲和紐西蘭在內的部分國家已禁止該公司加入 5G 網路建設。

儘管面臨多重壓力，今年 10 月，華為表示仍與領先的全球運營商簽署多達 60 多個商業 5G 合約。

其他 5G 合約進度部分，截至目前，愛立信本身已和 Sprint、Verizon、T-Mobile 和 Vodafone 等電信運營商簽訂 76 份商業 5G 合約。諾基亞上週也宣布和紐西蘭運營商 Spark 達成第 50 個 5G 合約。